大華銀投信台灣周論壇：台美韓正共同打造下一個十年的AI兆元生態系

AI浪潮席捲全球，當市場仍熱議AI是否出現泡沫之際，產業發展已悄悄進入全新階段。大華銀投信11月5日參與台灣證券交易所「2026台灣周」系列活動，舉辦「席捲全球的AI兆元浪潮：台美韓黃金三角投資新契機」論壇，邀請總體經濟學家吳嘉隆、韓華證券分析師林慧允，以及大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠，從全球總經、半導體產業及AI供應鏈等面向，剖析下一波投資主旋律。

與會專家一致認為，AI產業發展已從技術驗證階段邁向商業化落地，市場關注焦點也從「模型競賽（Model Race）」轉向「獲利競賽（Monetization Race）」。AI不再只是科技產業的新題材，而是驅動全球經濟成長與企業獲利提升的重要引擎。

吳嘉隆指出，近年全球科技巨頭持續擴大AI資本支出，從微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet到Meta，紛紛投入龐大資源建置AI基礎設施。這波投資不僅是購買晶片，更是在打造未來10年至20年的數位基礎建設。AI所帶來的影響，猶如1990年代網際網路革命，將從根本改變企業運作模式與全球經濟架構。吳嘉隆表示，AI帶來的不只是單一產業機會，而是一場跨產業、跨國界的生產力革命，未來十年全球經濟最重要的關鍵字將是「效率提升」，而AI將成為推動全球GDP成長的重要動能。

聚焦AI硬體發展，韓華證券分析師林慧允則將焦點放在高頻寬記憶體（HBM），隨生成式AI模型規模持續擴大，對資料傳輸速度與運算效率的需求快速攀升，使HBM成為AI伺服器及GPU不可或缺的核心零組件。SK海力士目前已穩居全球HBM市場領導地位，三星電子亦積極擴產搶占商機。與過去景氣循環驅動的記憶體需求不同，本波成長來自AI應用帶動的結構性需求，從企業投資規模與接單能見度觀察，AI所引發的記憶體升級周期仍處於起步階段，後續成長空間值得期待。

論壇壓軸主講人郭修誠則提出「台美韓AI黃金三角」投資架構，成為全場關注焦點。現階段投資人最大的誤區，是把AI視為短期熱門題材；事實上，AI已逐漸成為企業提升競爭力與獲利能力的重要工具。企業導入AI的終極目標並不是開發最大、最複雜的模型，而是創造營收與提高獲利能力。因此市場評價標準正從技術領先轉向商業變現能力，誰能率先將AI轉化為現金流，誰就具備更高投資價值。

郭修誠分析，目前全球AI生態圈已形成明確分工架構。美國掌握AI模型、雲端平台與應用需求，是全球AI創新的主要來源，包括輝達（NVIDIA）、Microsoft、Amazon、Alphabet等科技巨頭主導全球資本支出與技術發展方向，可視為AI產業的「大腦」。台灣則憑藉台積電先進製程、CoWoS先進封裝及完整AI伺服器供應鏈，成為全球AI算力的核心製造基地。從晶圓代工、伺服器組裝、PCB、散熱到高速傳輸技術，台灣掌握AI硬體產業最關鍵的生產能力，可說是全球AI產業的「心臟」。

韓國則在AI記憶體領域占據重要地位。隨著AI模型規模不斷擴大，HBM需求快速成長，SK海力士與三星電子掌握全球主要供給來源，成為支撐AI運算效能的重要後盾，可視為AI產業的「血液」。郭修誠表示，未來全球AI競爭已不再是單一企業之間的競爭，而是供應鏈體系與供應鏈體系之間的競爭。從輝達GPU、台積電先進製程到SK海力士HBM，每個環節缺一不可，共同構成推動AI產業持續成長的關鍵動力。

相較於尋找下一檔飆股，投資人更應掌握完整AI生態系的長期成長趨勢，透過跨國布局參與AI價值鏈發展，才能掌握未來十年最具潛力的投資機會。郭修誠表示：「市場正從模型競賽走向獲利競賽。AI最大的投資機會，不在單一公司，而在台美韓黃金三角所構成的完整生態系。」