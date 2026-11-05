從技術研發到市場商機！資策會助攻AI落地 加速研發成果商品化

為因應人工智慧快速發展及產業數位轉型需求，財團法人資訊工業策進會（資策會）持續優化組織布局、整合研發資源，深化政府與產業間的協作，推動AI技術從研發走向場域應用，並拓展國際合作。資策會近期已完成軟體技術研究院與人工智慧研究院整併，整併後維持「人工智慧研究院」名稱，進一步整合AI與軟體核心技術，串聯技術研發、軟體開發與應用落地，協助產業發展具市場價值的AI應用與服務。

人事布局方面，數位轉型研究院院長林玉凡已於2026年2月1日起擔任副執行長，積極擴展跨域整合與對外服務能力；另為強化數位經濟智庫幕僚功能、推動數位治理生態建構，科技法律研究所所長王勁力將自2026年12月1日起升任副執行長。

資策會董事長黃仲銘表示，因應總統提出的「AI新十大建設」，資策會將持續強化AI技術研發與跨域整合，並以產業需求為導向，提升研發成果的應用價值。在承接政府政策任務、提供智庫與公共服務的基礎上，積極拓展與國營事業、金融機構及大型企業的合作，結合資策會的研發、技術整合與顧問服務能量，發展符合產業需求的產品、解決方案與服務，並透過跨域協作，建立更緊密的產業合作關係，擴大創新技術的應用範圍，讓政策推動成果真正落實於產業發展與民眾生活，實踐「與民興利」的目標。

從AI落地到國際接軌 資策會深化三大任務布局

AI正在改變產業競爭的規則，也重新定義技術創新的價值。當技術突破不再是唯一目標，如何掌握產業需求、整合不同領域的資源，並讓台灣的技術與國際發展接軌，將是推動產業持續升級的重要關鍵。資策會配合數位發展部政策方向，致力協助中小微企業導入AI、加速數位轉型，並以此為基礎，從AI應用、數位生態建構及國際合作三大面向深化布局，持續擴大創新技術的應用深度與發展可能。

一、驅策AI發展：將技術導入實際場域，解決產業痛點

資策會運用AI視覺辨識與影像半自動化標註技術打造「產線數位導師」，將製造業資深人員的隱性經驗轉化為可量測、可追溯、可傳承的數位知識，透過即時辨識標準作業流程與作業偏差，協助現場人員及時修正。相關成果可節省40%新人教育訓練時間、降低60%組裝失誤後檢成本，現已協同鴻騰精密自動化部門成功導入鴻海集團國內外產線。

在水資源管理方面，資策會運用AI影像辨識與數位雙生技術，開發「生物水質感測數位雙生技術」，以台灣本土黃金蜆作為水質監測指標，透過攝影機非接觸式觀察蜆的開合行為，結合邊緣AI辨識與數據分析，即時掌握水質異常並發出預警。系統已於新北地區淨水廠進行場域驗證，AI辨識準確率達90%以上，並可於2分鐘內捕捉急毒性污染事件，展現AI與數位雙生技術應用於水質監測的效益，未來也將拓展至水庫、養殖及工業廢水等場域。

在傳統產業轉型方面，資策會協助台南腳丫子工作室「府城鞋」整合AI足型分析、商情分析AI Agent及生成式AI影音技術，優化客製化選鞋、市場分析與品牌推廣。透過足型分析與鞋款配色預覽，提升選鞋及客製需求溝通效率；運用AI Agent分析公開市場資訊與競品差異，提供選品及商品定位參考；並生成中、英、日、馬來文多語短影音，降低品牌推廣的製作負擔。

此案亦體現資策會數位轉型「4D」戰略：以需求預測（Demand Foresight）掌握市場趨勢、設計導向（Design Thinking）回應顧客需求、穩健開發（Delivery Intelligence）提升服務品質穩定與韌性促進技術驗證與應用落地，再透過擴散應用（Diffusion）拓展品牌傳播與市場機會，協助傳統製鞋工藝結合數位科技，提升經營效率並開拓商機。

二、建構數位生態：整合產官學研資源，帶動產業共同成長

在金融AI領域，資策會透過金融大語言模型（FinLLM）專案，整合模型技術、資料治理、智財管理、營運規劃與產業需求，協助金融業建立符合在地需求的AI應用能力。資策會不僅協助模型訓練，更串聯產官學研資源，推進模型從技術開發走向實際應用，強化本土技術與治理能力，並為台灣主權AI發展及金融AI生態系奠定基礎。

人才培育方面，資策會與奇美醫院合作推動醫療AI人才職能護照，從醫療機構實際需求出發，串聯AI教育訓練、實作應用與能力驗證，協助醫護人員提升AI素養及工作應用能力。透過建立可累積、可驗證的職能紀錄，進一步連結人才培育與產業需求，並探索可延伸至其他醫療機構及專業領域的人才培育模式，補足產業AI轉型所需的人才缺口。

資策會透過技術研發、產業應用與人才培育的相互串聯，協助企業降低AI導入門檻，並促進金融、醫療等不同領域建立可持續發展的應用模式，讓產業不只取得技術，更能逐步累積自主應用與創新能力。

三、開展國際合作：推動晶片資安標準接軌，協助台灣技術進軍國際

晶片資安是台灣半導體產業進軍國際市場的重要關鍵，如何讓台灣建立的安全評估機制進一步與國際驗證體系接軌，更是產業拓展全球市場的重要課題。資策會協助數位發展部數位產業署推動台灣晶片資安標準（SSIPS）與國際標準接軌，從標準調和、在地檢測驗證能力建置，到鏈結國際認驗證機構，逐步建立台灣晶片產品「在地檢測、接軌國際」的驗證環境。

今年，資策會進一步與國際認驗證機構建立跨國試辦合作框架，推動SSIPS與國際SESIP認證銜接，並優先從SESIP Level 1展開試辦，探索將台灣既有SSIPS評估成果運用於國際認證程序的可行性。這項合作的關鍵，在於不只讓台灣晶片資安標準與國際接軌，更進一步確保國內評估成果與國際認證程序的銜接機制。未來若順利推進，晶片業者將有機會運用既有評估成果銜接國際認證，減少重複檢測與驗證的負擔，降低時間與成本門檻，提升台灣晶片產品進入全球市場的競爭力。

資策會董事長黃仲銘強調，未來將持續秉持「做產品，不要只做作品」的精神，以市場需求為導向，深化與民間資服業者、設備商、系統整合商及各領域夥伴的合作，透過共同開發、場域驗證與市場拓展，加速研發成果商品化，協助企業掌握AI時代的新商機。

展望未來，資策會將持續發揮連結政府政策、技術研發與產業需求的橋梁角色，推動創新技術從研發走向應用、從台灣走向國際，讓研發成果成為產業升級的動能，與民間夥伴共同開創更具韌性與競爭力的數位產業生態，持續實踐「與民興利」的目標。