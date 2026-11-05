AI變現時代來臨 大華銀投信經理人看好MAG 7+續掌美股主升段

大華美國MAG7+ ETF（009815）經理人潘勝昱表示，美股近期雖因美國期中選舉結果與市場對AI資本支出規模的討論出現波動，但從企業基本面來看，全球AI產業正加速從「建設期」邁向「獲利期」。隨微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet等科技巨頭最新財報陸續揭露，雲端業務成長持續加速，AI商業化成果逐步反映在企業營收與獲利表現，也讓市場重新聚焦於美國大型科技股的長期競爭優勢。

潘勝昱指出，目前市場最大的誤解，在於將AI資本支出視為成本，而忽略其實際已逐步轉化為企業營收成長來源。從最新財報可以發現，美國科技龍頭的AI投資已開始產生規模效益，雲端服務需求快速擴張，企業客戶對AI算力需求仍遠高於供給，代表AI產業仍處於長期成長早期階段。近期市場雖關注美國期中選舉後，部分州政府可能提高資料中心審核門檻，造成輝達（NVIDIA）、記憶體及部分資料中心概念股短線震盪，但另一方面，微軟、亞馬遜、Alphabet等軟體及雲端平台龍頭反而受惠於市場認為未來AI建置將更加重視投資效率與商業回報，帶動股價表現相對強勢。

潘勝昱指出，AI投資邏輯已從第一階段的算力建設，逐步進入第二階段的商業化應用。市場焦點不再是誰投入最多資本支出，而是誰能最快將AI技術轉化成獲利能力。以微軟為例，最新財報顯示Azure業務成長率達48%，並預估下季仍可維持近50%的高速成長，同時Copilot企業用戶持續增加，顯示生成式AI已開始成為企業數位轉型的重要工具。亞馬遜AWS成長率也進一步加快，而Google Cloud營收更出現三位數成長。這些數據顯示AI需求仍十分強勁。

潘勝昱表示，目前全球前四大雲端業者預估年度資本支出合計已超過7,300億美元，反映AI基礎建設仍是企業最重要投資方向。儘管市場短期擔憂資本支出規模，但從企業端回饋來看，新增算力幾乎在上線後立即被市場消化，也代表AI需求尚未看到放緩跡象。

潘勝昱從產業供應鏈觀察指出，輝達仍是本輪AI浪潮最大的核心受惠者。微軟最新揭露，其單季資本支出達452億美元，其中約四分之三投入處理器、GPU及資料中心網路設備，顯示大型雲端業者對AI晶片需求依舊旺盛。此外，AI需求同步帶動半導體與記憶體產業成長。全球HBM（高頻寬記憶體）龍頭SK海力士近期表示，目前HBM與DRAM產能已提前售罄至2029年，客戶需求甚至達供給量兩倍以上，反映全球AI基礎建設仍處於高速擴張階段。

潘勝昱分析，過去市場習慣將科技股區分為軟體、硬體與半導體，但AI時代下，美國科技七巨頭已形成完整生態系。從輝達提供算力、微軟與亞馬遜提供雲端平台、Alphabet掌握搜尋與AI應用、Meta布局AI廣告與社群生態，到Apple逐步導入AI終端服務，產業價值鏈已高度整合。因此，當市場仍聚焦短期政策變數時，長線資金反而更應看到企業獲利成長與產業競爭優勢持續擴大的趨勢。

潘勝昱認為，AI不再只是科技產業的新題材，而是未來十年企業獲利成長最重要驅動來源。只要雲端需求持續成長、企業AI滲透率持續提升，美國大型科技龍頭仍將是全球獲利增長最具確定性的產業之一。

展望2027年，潘勝昱表示，隨著企業AI導入速度加快，以及美國大型科技企業持續擴大資本支出，AI商業化成果可望在未來數季進一步反映於營運表現。對投資人而言，與其猜測下一家AI新創公司，不如掌握已具備技術、資金與市場規模優勢的MAG 7+龍頭企業，更有機會參與AI時代長期成長紅利。

潘勝昱表示，市場已從「AI概念」正式走向「AI獲利」時代，當企業開始透過AI創造實際現金流與獲利成長，美國MAG 7+龍頭企業的競爭優勢將進一步擴大，也將持續扮演全球資本市場最重要的成長引擎。