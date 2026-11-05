快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻AI商機 日月光豪砸1,237億擴充產能

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，擴充高階封裝測試產能。聯合報系資料照
半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，擴充高階封裝測試產能。聯合報系資料照

AI及高效能運算（HPC）需求持續擴張，帶動半導體業者加碼投資台灣。經濟部投資台灣事務所5日再通過三家企業投資案，其中，半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，擴充高階封裝測試產能，並增聘3,553名本國員工，成為本次最大投資案。

本次通過的三家企業，分別為日月光半導體、台灣圓益石英，以及同興實業，投資領域涵蓋半導體封測、關鍵材料及冷鏈物流。其中，日月光半導體為全球半導體封裝測試龍頭，因應AI及HPC應用快速發展，規劃投資1,237億元，於楠梓科技園區、南科高雄園區及台南園區等廠區增設智慧化產線，擴充高階封裝測試產能。

投資台灣事務所指出，日月光本次投資將導入AI與大數據分析技術，整合自動化設備、異質性機台及微系統封裝技術，推動工廠智慧化與數位轉型，藉此優化生產流程、提升生產效率及產品良率。

日月光也將同步推動淨零碳排計畫，透過設置太陽能發電設備等措施，落實綠色製造，並持續提升高階封裝技術及量產能力，鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

此外，台灣圓益石英為半導體石英耗材製造商圓益集團旗下子公司，主要生產半導體前段製程所需的超高純度石英器皿、擴散管及清洗組件，並提供加工與維修服務。

為突破現有產能飽和瓶頸，圓益石英規劃投資約23.4億元，於苗栗縣銅鑼區擴建廠房、設置智慧化產線，預計新增176個本國就業機會。新廠將導入高階機器手臂、供應鏈管理系統及全製程數位履歷，同時建置智慧能源監控系統，以提升生產效率並降低碳排放。

投資台灣事務所表示，圓益石英這項投資有助於提升半導體關鍵材料在地化生產能力，同時提升供應鏈韌性。

深耕烘焙與餐飲原料市場近80年的同興實業，則規劃投資約8.3億元，於嘉義中埔產業園區興建智慧化冷鏈倉儲中心，預計新增20個本國就業機會。透過自動化系統與AI分析技術，達成即時管理效益，並設置能源監測設備與太陽能發電設施，積極降低排碳量。

投資台灣事務所統計指出，截至目前為止，「投資台灣三大方案」已吸引1,840家企業投資，累計金額約2兆9,982億元，逼近3兆元大關，預估創造17萬4,628個本國就業機會，後續仍有九家廠商排隊待審。

日月光 封測 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI下一棒誰接？國泰投信攜手大和國泰證券揭台韓半導體新商機

韓股重挫近4% 009829經理人： 韓國 AI 國家隊迎來價值重估契機

IEK：AI推升台灣電子零組件與顯示器產值2027年達3.63兆元

新代擴大全球布局 蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦將陸續完工

相關新聞

大學被當兩門課竟改變人生？新代科技董事長蔡尤鏗補修遇兩大契機

大學時期被當掉兩門課，對許多學生而言可能是難以忘懷的挫折，但對新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗而言，卻意外成為人生的重要轉折。

研華開啟經營傳承新階段 張家豪2027年接任 CEO

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）5日宣布經營團隊傳承規劃，創辦人劉克振將自2027年1月1日起轉任專職董事長，執行長一職由現任嵌入式事業群總經理張家豪接任。此次傳承象徵研華邁向專業經營與組織升級的新階段，透過明確的策略分工與全球營運協作，持續強化企業競爭力與長期成長動能。

汎銓MSS HG實機實測亮相 攜手三大國際夥伴共推矽光子商業化

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日舉辦自主研發矽光子分析設備「MSS HG」實機實測發表會，邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力。Anritsu(安立知)、旺矽(MPI)及FormFactor(福達電子)三大國際知名合作夥伴亦分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊出席，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作及商業化布局上的最新進展。

搶攻AI商機 日月光豪砸1,237億擴充產能

AI及高效能運算（HPC）需求持續擴張，帶動半導體業者加碼投資台灣。經濟部投資台灣事務所5日再通過三家企業投資案，其中，半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，擴充高階封裝測試產能，並增聘3,553名本國員工，成為本次最大投資案。

美國期中選舉變天引發AI資料中心投資憂慮 文曄董座這樣看

美國期中選舉變天，民主黨估計大勝，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長全換人，引發將使AI資料中心投資放緩的憂慮，對此文曄（3036）董事長鄭文宗今日法說會上被投資人追問該議題時提出看法。

汎銓舉辦矽光子分析設備發表會 安立知旺矽福達電子力挺

汎銓（6830）於今日舉辦自主研發矽光子分析設備「MSS HG」實機實測發表會，邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力。Anritsu(安立知)、旺矽(MPI)及FormFactor(福達電子)三大國際知名合作夥伴亦分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊出席，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作及商業化布局上的最新進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。