東友跨足無人機報捷 獲選台銀採購部標案最有利標

影像設備與機電整合廠東友科技（5438）5日宣布，取得台灣銀行採購部「無人機組」共同供應契約（案號LP5-114063）中「運輸用無人機組」品項決標，獲評選為最有利標得標廠商。

東友近年運用既有3D列印、光學鏡頭製造與組裝、精密機構設計等技術，積極跨足無人機研發製造，從協助客戶開發產品，逐步建立整機整合與量產能力。此次成功取得政府採購標案，不僅展現無人機業務布局成果，更為後續拓展政府及企業市場奠定重要基礎。

東友表示，本次台灣銀行「無人機組」共同供應契約整體採購預算約新台幣10億4,810萬8,000元，涵蓋多個品項，公司此次取得其中「運輸用無人機組」品項決標資格，後續將依約提供設備供貨、教育訓練及保固維修服務，實際訂購數量與金額仍須視各機關下單情形而定，未來可望為無人機相關營收挹注成長動能。

談及跨足無人機的利基，東友指出，公司長期深耕影像設備及精密電子產品製造，累積深厚的機構、光學、電子控制與組裝技術，並具備完善的3D列印及鏡頭製造與組裝能力。

其中，3D列印技術可應用於無人機機體結構、零組件打樣及客製化設計，不僅能縮短產品從設計到驗證的時程，也有助於機體輕量化；搭配既有紅外線光學鏡頭製造、影像模組組裝及整機整合能力，可依不同飛行任務需求，提供從產品設計、打樣、製造到整機組裝的一站式服務。

東友表示，公司早已投入無人機相關領域，協助客戶進行產品設計及開發製造，隨著技術與生產經驗持續累積，目前已具備無人機量產能力，並可依不同應用場域及客戶需求調整產品規格，在交期、品質及客製化等方面提供完整服務。

相較單純的設備供應商，東友具備研發設計、關鍵零組件製造及整機整合能力，可望在政府及企業無人機專案需求持續擴大的趨勢下，建立差異化競爭優勢。

針對得標機型規格，東友說明，此次得標的「運輸用無人機組」，依採購規格要求，最大起飛重量須低於25公斤、額外酬載能力達3公斤以上、空載滯空時間30分鐘以上，並具備垂直起降、GNSS自動飛行、水平避障、即時影像傳輸及斷訊自動處置等功能。

此外，無人機須具備2TOPS以上影像推論算力，傳輸鏈路採AES256位元以上加密，並搭配可全程記錄影像及溫度的物流箱，以因應醫療檢體、藥品及其他物資運輸需求，凸顯運輸型無人機對飛行性能、資訊安全及系統整合能力的高度要求。

東友分析，隨著政府積極推動無人機國產化與非紅供應鏈，無人機應用已從傳統空拍、巡檢，逐步延伸至物流運輸、偏遠地區物資配送、災害應變及醫療支援等領域，產品開發更仰賴機構、光學、控制及通訊系統的協同整合。

東友憑藉既有3D列印、紅外線光學鏡頭及整機製造技術優勢，將持續深化無人機研發及量產布局，積極爭取政府機關、系統整合商及民間企業相關專案商機。

展望後市，東友強調，公司將持續深化無人機研發、製造與系統整合能力，擴大從協同開發到整機供應的服務範圍，強化承接客製化專案及規模化訂單的能力，期望成為政府機關及產業客戶推動無人機研發、採購與系統整合專案時的優先合作夥伴，為中長期營運增添新的成長動能。