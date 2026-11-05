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叡揚談企業AI商業價值變現的實務發展 算力逐步轉化應用力

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

叡揚（6752）資訊知識長李政權於AI Next論壇上指出，未來AI對於企業的最大影響，將會落在「核心營運領域」，能夠協助企業在客戶營運、行銷、銷售，甚至研發上面，產生巨大的助力。但對企業來說，導入AI Agent仍有許多問題要面對，尤其是安全性。因此叡揚將企業AI轉型整理成三大維度：可信任的資料、作業流以及治理。

李政權指出，根據Gartner研究，2027年底由於成本提升、商業價值不明，以及風險控制不足，預計有40%的AI專案將面臨失敗，其中最大的問題在於企業的資訊系統皆如孤島般散落在各個部門，無法被串聯，大大影響AI的處理效率。

因此叡揚AI轉型的第一步，便是可信任的資料，透過資料治理，使每一份資料都有明確的定義，AI才能有效率的調取資料並運用，也能避免發生拿錯資料的問題。據Gartner調查，大約只有26%的企業認同有辦法做到讓AI正確存取資料，進而創造應用，顯示企業端目前在資料治理上要做到AI ready還有很大的進步空間。

再來是作業流的部分，企業在真正導入AI Agent到實際決策層時，最害怕的便是即便99%都對，但只要1%錯，就有可能帶來巨大損失，因此李政權指出，除了確認AI Agent的身分識別沒有問題外，更重要的是，結合過往實際運行的系統平台，讓其作為AI Agent的手腳，負責落實操作，而AI Agent僅負責判斷與決策，避免任務過度集中。

最後在治理上，最為重要的就是Sandbox（沙盒），企業必須確保AI Agent所做的事情是在可控的範圍內，對其權限及身分都要做到嚴格管控，並全程紀錄，確保每個環節都沒有隱患存在。

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