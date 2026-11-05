美國期中選舉變天引發AI資料中心投資憂慮 文曄董座這樣看

美國期中選舉變天，民主黨估計大勝，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長全換人，引發將使AI資料中心投資放緩的憂慮，對此文曄（3036）董事長鄭文宗今日法說會上被投資人追問該議題時提出看法。

外界觀察全美七成資料中心所在區域多數已變天，尤其是德州口號喊出暫停開發興建資料中心為競選主軸之一的民主黨候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）勝出，預期恐將使資料中心建置時間拉長或停擺甚至有新限制等各種情況出現。

回應上述美國期中選舉變天後，市場擔心AI投資放緩會干擾半導體景氣後續成長力道，鄭文宗說，AI的成長大趨勢不變，至於單一事件影響幅度有多少，還在觀察不能完全確定，但可確定AI仍會呈現長期成長。