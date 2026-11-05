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2027科技產業大預測／全球AI server出貨量年增36% 增幅優於2026年

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球調研機構TrendForce「AI Next–2027科技產業大預測」研討會5日登場，提出2027年AI Server市場及供應鏈變化趨勢前瞻，TrendForce預估，在GPU與ASIC雙軌並進下，2027年全球AI server出貨量將年增36%，增幅可望優於2026年，但後續還得持續關注總體經濟或地緣政治等影響而有所調動。

TrendForce舉行「AI Next–2027科技產業大預測」研討會，主題涵蓋晶圓代工、共同封裝光學（CPO）、DRAM、人型機器人、AR眼鏡，及MLCC和AI server。

據TrendForce最新調查，2026年在CSP多元AI應用需求驅動下，全球九大CSP持續擴大資本支出，年增幅翻倍。展望2027年，在大型語言模型（LLM）訓練和各種Agentic AI同步升溫下，預估九大業者的資本支出將再成長60%，達逾1.5兆美元規模。

TrendForce表示，除了NVIDIA GB/VR NVL72與AMD Helios等GPU整櫃方案持續擴張，CSP也將加速布局自研ASIC，北美市場由Google、AWS領銜，除供應自家雲端服務，也積極拓展對外銷售策略。中國大陸業者則受AI自主化政策驅動，又以Alibaba、ByteDance較具成長潛力。

TrendForce預估，在GPU與ASIC雙軌並進下，2027年全球AI server出貨量將年增36%，增幅可望優於2026年，惟後續還得持續關注總體經濟或地緣政治等影響而有所調動。

貨量 地緣政治 GPU

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