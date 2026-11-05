2027科技產業大預測／高階MLCC進入「量減值增」結構性缺貨年

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日舉辦自主研發矽光子分析設備「MSS HG」實機實測發表會，邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力。Anritsu(安立知)、旺矽(MPI)及FormFactor(福達電子)三大國際知名合作夥伴亦分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊出席，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作及商業化布局上的最新進展。

2026-11-05 15:56