聽新聞
0:00 / 0:00
2027科技產業大預測／高階MLCC進入「量減值增」結構性缺貨年
全球調研機構TrendForce「AI Next–2027科技產業大預測」研討會5日登場，主題涵蓋晶圓代工、共同封裝光學（CPO）、DRAM、人型機器人、AR眼鏡，及MLCC和AI server；TrendForce預估，2027年MLCC產業將進入「量減值增」的結構性缺貨年。
TrendForce表示，AI排擠效應延續，預估2027年MLCC產業將進入「量減值增」的結構性缺貨年；需求面呈現「AI強、消費弱」，server出貨年增約20%，CSP資本支出增約5成，每代AI平台MLCC用量倍增；手機與筆電出貨續降。
TrendForce指出，整體而言，MLCC需求量將年減0.9%，產值卻年增10-12%。其中，預計Murata、SEMCO、Taiyo Yuden出貨將年減1.8%，但營收創新高。在供給端，日、韓主力廠稼動率滿載、BB Ratio（訂單出貨比）約1.3，新產能至2028年才會開出，2027年高階產品產能零增量。
觀察價格部分，預估消費規在2027年第1季續漲10-12%後收斂，AI特規品部分，日系業者有機會一次性調漲25-30%後持平價格。此外，市場風險在於特規料源集中、新興雲端業者融資轉緊，CPO、先進封裝與800V電力領域則為新機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。