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2027科技產業大預測／DRAM 供給緊張延續 產品開發傾向高頻寬方案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球調研機構TrendForce「AI Next–2027科技產業大預測」研討會5日登場，主題涵蓋晶圓代工、共同封裝光學（CPO）、DRAM、人型機器人、AR眼鏡，及MLCC和AI server；TrendForce預估，2027年整體DRAM位元供給成長放緩至24%，供給緊張情勢持續。

TrendForce表示，展望2027年，隨著雲端服務供應商(CSP)加速部署AI server，並積極發展Agentic AI應用，帶動Server CPU、RDIMM及SOCAMM需求同步成長。預估2027年Server CPU出貨量年增逾30%，高於Server DRAM約25%的位元供給成長，供需缺口持續擴大。

另一方面，DRAM原廠積極將產能轉向Server DRAM及HBM，排擠其他應用供給，預估2027年整體DRAM位元供給成長放緩至24%，供給緊張情勢持續。

產品技術方面，為滿足新世代AI運算平台對記憶體頻寬的需求，HBM將由HBM4升級至HBM4e，透過提升傳輸速度與晶片容量強化效能；Server RDIMM亦朝7200/8000 MT/s等高速規格發展，高頻寬成為DRAM產品升級的重要方向。

DRAM 緊張

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