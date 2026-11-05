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2027科技產業大預測／2028年CPO能否在AI晶片間高速互連放量 有三關鍵
全球調研機構TrendForce「AI Next–2027科技產業大預測」研討會5日登場，預估2027年共同封裝光學（CPO）仍以連接server的後端網路（Scale-out）為主，能否於2028年在AI晶片間高速互連（Scale-up）放量，取決於2027年能否完成矽光子製程平台認證、縮短光學測試時間並導入光纖被動對位。
TrendForce表示，2028年矽光子晶圓需求將接近2027年已認證產能的兩倍，新平台認證需一至兩年。隨AI叢集跨機櫃擴張，2028年Scale-up的光互連頻寬占比將升至近兩成，帶動CPO與近封裝光學（NPO）光引擎出貨突破6,000萬顆；機櫃內仍以銅纜為主，NPO與CPO將並存。
TrendForce指出，CPO將光學封裝與測試移入半導體製程，價值將由光模組廠移向晶圓代工、封測與測試設備業者；光學元件業者的機會則在光纖陣列單元（FAU）等耦合元件，關鍵在對位精度、良率與自動化產能。
TrendForce舉行「AI Next–2027科技產業大預測」研討會，主題涵蓋晶圓代工、共同封裝光學（CPO）、DRAM、人型機器人、AR眼鏡，及MLCC和AI server。
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