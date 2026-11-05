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2027科技產業大預測／晶圓代工產業產值年增逾30% 價格普遍調漲
全球調研機構TrendForce「AI Next–2027科技產業大預測」研討會5日登場，TrendForce預測，2027年晶圓代工產業將維持強勁增長，產值將年增逾30%。價格方面，預期晶圓代工價格將普遍調漲，以先進製程、先進封裝與8吋廠議價能力較強。
TrendForce舉行「AI Next–2027科技產業大預測」研討會，主題涵蓋晶圓代工、共同封裝光學（CPO）、DRAM、人型機器人、AR眼鏡，及MLCC和AI server。
TrendForce表示，2027年儘管受記憶體、供應鏈成本上漲影響，消費性電子需求相對疲弱，AI與general server需求仍將成為全球晶圓代工產業主要成長動能，並帶動先進製程與成熟製程周邊IC需求。
TrendForce預測，2027年晶圓代工產業將維持強勁增長，產值將年增逾30%。價格方面，受惠於先進製程與封裝產能緊俏、原物料成本上升、8吋產能縮減及12吋成熟製程稼動率回升，預期晶圓代工價格將普遍調漲，以先進製程、先進封裝與8吋廠議價能力較強。
此外，AI需求持續推動TSMC、Samsung等大廠加速先進製程擴產，Tier 2晶圓代工廠積極布局矽光子、Interposer及DTC（嵌入式深溝槽電容）等新興應用技術，並透過海外擴產降低地緣政治風險。同時，晶圓代工產業正逐步朝Foundry 2.0發展，更多業者跨足先進封裝技術與服務，以提升競爭力並滿足客戶多元需求。
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