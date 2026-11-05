研華開啟經營傳承新階段 張家豪2027年接任 CEO

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）5日宣布經營團隊傳承規劃，創辦人劉克振將自2027年1月1日起轉任專職董事長，執行長一職由現任嵌入式事業群總經理張家豪接任。此次傳承象徵研華邁向專業經營與組織升級的新階段，透過明確的策略分工與全球營運協作，持續強化企業競爭力與長期成長動能。

劉克振表示：「我自1983年(29歲)加入創辦研華至今已經42年。研華目前的事業模式及接班團隊、包括CXO及事業群總經理，基本已大致成熟到位。此時提出CEO的傳承應該是順勢且合乎研華永續發展之必要。傳承CEO之後，我將繼續擔任董事長一職，專注在治理、長期發展與新事業投資等議題，並支持新的團隊組合領導研華持續進步發展。」

新任執行長張家豪於2007年加入研華，長期帶領嵌入式事業群推動邊緣運算、Edge AI及全球產業生態系合作。接任後將統籌研華整體經營，首要任務包括深化跨事業群協作、整合各事業群技術與全球通路資源，以及制定與推動綜合營運目標，加速「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」解決方案的商業化及規模化發展。

張家豪表示：「隨著AI從技術創新逐步走向產業規模化應用，未來競爭的關鍵將不再只是單一產品，而是如何整合運算平台、軟體服務、產業知識與全球服務能力，創造可持續擴展的商業價值。研華過去四十多年已建立相當扎實的技術、品牌、產業經驗與全球布局，未來我將在這個堅實基礎上，與經營團隊共同推動下一階段成長，持續深化跨事業群協作與全球營運整合，串聯研華的技術、產業經驗及全球通路資源，加速Edge AI、AI Agent與Physical AI在各垂直產業的規模化落地，並持續發展新興產業及產品方案，育成新成長動能，推動研華營運規模、營收與獲利邁向新的里程碑。」

未來研華將進一步明確董事長與執行長的經營分工，由董事長主責治理、長期發展與新事業投資，CEO執行長則偕同 COO營運長及CFO財務長統籌集團營運、事業整合、資源配置與年度經營目標。同時透過WWBO（Worldwide Business Operations）全球營運協作架構，強化跨事業群與全球區域間的協同運作及決策效率，建立兼顧長期策略布局與營運執行力的經營模式。