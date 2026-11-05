TPU 測試介面供應鏈重新分工 法人預估雍智科技獲利上修

隨TPU測試介面供應鏈重新分工，法人預期，雍智科技（6683）受惠高規格SLT測試板訂單及產品組合轉佳，可望帶動獲利上修，整體產業將持續受惠高階測試需求成長，長期成長趨勢不變。

大型本國投顧分析，台系IC設計廠TPU專案下一世代供應商傳出配置有所調整，最新供應鏈調查顯示，下一代TPU的CP探針卡將由領導性晶圓代工廠提供，雖然雍智科技並未切入完整探針卡供應，但仍有機會供應部分探針卡PCB。

後段測試方面，FT測試板持續由精測供應，SLT測試板則由雍智科技負責，BIB供應商配置尚未確定，但考量本世代burn-in測試遭遇多項問題，預期雍智科技有機會承接下一代部分訂單。

法人指出，下一代SLT測試板規格大幅升級，帶動產品單價倍數增長，加上預期出貨數量可觀，評估相關營收貢獻足以完全填補原先預估的TPU探針卡營收，維持雍智科技2027、2028年營收預估不變。

雍智科技另有機會供應部分探針卡PCB及BIB，後續訂單配置值得追蹤。法人表示，相較完整探針卡須外購探針、墊高成本，SLT測試板毛利率較高，即使預估營收規模不變，仍有利於整體毛利率及獲利表現。