大學被當兩門課竟改變人生？新代科技董事長蔡尤鏗補修遇兩大契機

大學時期被當掉兩門課，對許多學生而言可能是難以忘懷的挫折，但對新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗而言，卻意外成為人生的重要轉折。

蔡尤鏗今（5）日出席成功大學「2026成功論壇」，分享當年在成大機械系求學時，曾因機械振動與自動控制兩門課成績不理想而被當，沒想到一門課讓他遇見未來的妻子，另一門課則在多年後成為投入CNC工具機控制技術、創立新代科技的重要契機。

蔡尤鏗回憶，大三時修習機械振動，因為當時不擅長使用IBM電腦，遭老師當掉。為了補足電腦能力，他利用暑假到成大電算中心學習電腦相關技術，卻也在這段期間認識了人生最重要的伴侶，也就是後來的妻子，即前竹科實中校長、現任新代行政總監黃芳芷。

談起這段往事，他笑說：「人生最好的安排，通常不在計畫裡面。」甚至對當年把他當掉的老師充滿感謝，因為如果沒有這段挫折，人生可能走向完全不同的道路。

另一門讓他印象深刻的課程是自動控制。蔡尤鏗坦言，當年上課時，面對滿滿的拉普拉斯轉換（Laplace Transform）數學公式，完全無法理解這些理論與實際機械控制有何關聯，甚至連期中考都沒有參加，最後這門選修課也被當掉。

然而，進入職場後，他接觸到CNC工具機，才發現自動控制技術的奧妙。工作一段時間後，他重返校園攻讀研究所，選擇的研究方向竟然就是當年讓他吃足苦頭的自動控制。

這段經歷也為他日後投入工具機控制器研發奠定基礎。新代科技從CNC控制器起家，逐步跨足工業機器人、智慧製造及AI應用，讓他深刻體會，求學階段的成績與挫折，未必能決定一個人未來的發展。

蔡尤鏗表示，大學教育除了專業知識，更重要的是培養素養，包括學習如何學習、如何思考，以及面對未知挑戰的能力。他鼓勵學生參與社團、專題競賽及跨領域活動，因為許多重要能力並非只靠課本就能學會。

他強調，AI時代取得知識越來越容易，但一個人能走多遠，仍取決於長期累積的綜合能力。「專業只是起步，讓你進入職場；可是你的素養，才決定你未來人生的高度。」