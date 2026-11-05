集邦：2028年 CPO 將大幅放量

集邦科技今日於AI Next論壇上指出，2028年CPO 跟 NPO 將會大幅成長，合計出貨量大約是 6,200 萬顆，相當於 2027 年的 18 倍。晶圓端的部分，2028年PIC需求將會落在15萬片，大約是2027年有效供應的1.8倍，顯示產能擴充需求仍大。

集邦指出，隨著機櫃集群規模持續擴大，單一網域內的傳輸距離跟著提升，這就導致原先的銅線傳輸不敷使用，部份較遠距離的連接就需要仰賴光通訊替代，Nvidia先前也曾指出，未來到NVL576 機櫃時，預計就會是以光、銅並用的方式進行伺服器間的串連。