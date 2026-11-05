AI人才競爭力 智勝科技楊偉文：人才不能只會找答案，要能發現問題

AI浪潮席捲全球，企業競爭從技術、資金延伸到人才爭奪戰。智勝科技董事長兼總經理楊偉文今（5）日出席成功大學「2026成功論壇」，以「人才是台灣下一座護國神山」為題發表演講。他指出，AI正在改變企業對人才的需求，未來真正具有競爭力的人，不是只會運用AI尋找答案，而是能夠發現問題、獨立判斷、承擔責任，並帶領團隊解決問題的人。

楊偉文表示，台灣科技產業持續成長，企業最困難的挑戰已不只是尋找商機或取得資金，而是能否找到足夠的優秀人才。尤其大型科技企業持續吸納人才，讓中小型及專業技術企業的人才招募更加困難。

他分享，曾與大學端交流人才招募問題，對方甚至形容「會呼吸的都去神山那邊了」，道出人才高度集中於大型科技企業的現象。他也曾向總統賴清德反映企業缺才問題，認為台灣除了培養本地人才，更應積極延攬國際人才，才能維持產業長期競爭力。

談到AI對就業市場的衝擊，楊偉文強調，「不是被AI取代，是被會使用AI的人取代」。AI可以快速整理資訊、提供答案，但無法替人承擔決策後果，因此專業判斷、責任感與解決問題的能力，反而更加重要。

他指出，學生在學校習慣依照題目尋找答案，但進入職場後，往往沒有人事先告訴你真正的問題是什麼。「在學校是寫答案，進入職場是要找問題。」因此，年輕人必須培養追根究柢的精神，不能只滿足於完成主管交辦的工作，而要進一步理解問題背後的原因。

楊偉文也分享自己的求學經驗，表示人生發展不一定按照原先規劃進行，重要的是保持好奇心、勇於嘗試，並在不同經驗中持續學習。他鼓勵學生跨領域探索，因為未來許多重要問題，都不可能只靠單一專業解決。

對企業管理者而言，楊偉文認為，主管的價值也不應只看個人績效，而要看他培養出多少優秀人才。真正成功的領導者，應該讓團隊成員持續成長，讓企業能力能夠一代接著一代傳承。

他並提出給年輕人的十項建議，包括保持好奇心、主動行動、勇於承擔責任、培養解決問題能力、跨領域學習、重視團隊合作、接受挑戰、善用AI、堅守誠信及懂得感恩回饋。

楊偉文最後勉勵成大學生，不必只把進入大型科技企業當作成功的唯一標準，每個人都應培養自己的核心競爭力，成為自己人生的「護國神山」，未來更有能力培育下一代人才，讓台灣持續擁有面對全球競爭的底氣。