AI 購物興起＋個資外洩頻傳！趨勢科技 TrendLife 提醒網購三大陷阱

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下TrendLife最新調查指出，近六成的台灣民眾會運用AI購物，卻有六成以上擔憂個資隱私與安全。消費者的網購行為隨AI的普及而改變，加上近期電商平台個資外洩事件影響，TrendLife整理三大雙11購物詐騙陷阱，涵蓋AI購物資訊誤導、假客服詐騙及惡意網站攻擊，提醒消費者從搜尋商品、點擊優惠連結到完成交易，甚至下單後的售後服務，都應提高警覺，避免落入詐騙圈套。

陷阱一：AI比價要查證！「限時最低價」恐藏惡意購物網站

AI逐漸成為消費者搜尋商品與比價的新工具，但仍潛藏資安與個資隱私風險。TrendLife研究團隊近期實測六款AI購物工具註三，發現部分工具在未完整查證網頁內容的情況下，仍可能提供看似合理的安全評估，導致消費者誤判購物網站的安全性；此外，幾乎所有受測工具在使用者提供個人資訊時，皆未主動發出警示，甚至有工具會在後續無關的對話中，主動引用使用者先前提供的個人資訊，凸顯AI工具在個人資料留存與隱私保護方面的潛在風險。

對此，TrendLife提醒，雙11購物旺季期間，消費者應提高警覺，透過官方管道查證「限時最低價」、「獨家折扣」等促銷訊息，並避免向AI提供生日、家人健康狀況等非必要個資。同時，可搭配PC-cillin AI防詐防毒功能，運用全球防詐資料庫與惡意網址偵測技術，協助阻擋假購物網站及惡意連結，強化網購安全防護。

陷阱二：假客服連真實訂單都知道！個資外洩恐成詐騙破口 小心「金流驗證」變財損

近期電商個資外洩事件頻傳，假客服與假訂單詐騙更需謹慎提防！TrendLife指出，詐騙集團可能利用外洩的姓名、電話及購物紀錄，假冒電商客服發送「重複訂購」、「退款異常」等通知，再誘導民眾加入假LINE客服、進入仿冒金流網站，甚至要求操作網銀或提供無卡提款序號，藉機騙取錢財。由於訊息可能包含真實購物紀錄，更容易讓民眾誤以為是官方通知，進而降低戒心。

TrendLife提醒，即使訊息包含真實購物紀錄，也不代表來自官方。收到可疑訂單或金流通知時，應透過官方APP、網站或客服查證，切勿點擊來路不明連結或主動提供金融資訊。對此，消費者亦可搭配PC-cillin個資外洩追蹤及詐騙網站防護功能，主動掌握個資風險、阻擋惡意連結，降低遭詐騙的可能性。

陷阱三：假抽獎、折扣活動暗藏惡意攻擊！手機系統未更新 點擊連結就可能中招

詐騙集團常利用仿冒購物網站誘騙消費者付款，也利用熱門商品、免費抽獎或折扣活動吸引消費者點擊。如上個月iPhone Duo預購前夕，就有惡意網站假冒「iPhone Duo免費抽獎」及相關優惠活動引誘消費者點擊連結，以辨識其所使用的iOS版本，藉機找尋裝置系統漏洞發動攻擊。這意味著部分惡意網站不必等到消費者輸入帳號密碼或信用卡資料才構成風險，只要手機尚未更新修補漏洞，單純開啟網頁也可能讓攻擊者有機可乘。