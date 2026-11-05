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工研院 Physical AI 打開生產力服務新市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工研院產科國際所數位科技應用研究部分析師林研詩於「從技術到價值：Physical AI 的智慧進化與生態成形」專題演講中指出，AI競爭正從「生成答案」走向「交付成果」。結合感知、決策與實體行動，推動新型態具身智慧走進工廠、倉庫、醫院與家庭，商業模式也從設備銷售延伸至生產力服務，也吸引全球資本投入實體AI與世界模型的投資，開啟產業新商機。變現關鍵在於想像力、量產力與商業力三大規模化能力。

缺工是實體AI落地最直接的需求。美國製造業到2033年預估有約190萬個職缺補不到人；臺灣全產業勞動力缺口到2035年預估約200萬人。資本也加速湧入實體AI：2026年上半年全球AI創投達3,870億美元，其中實體AI占481億美元；第二季新增37家AI獨角獸，是2022年以來最多的一季。日本、南韓、中國大陸、美國等國也以國家級計畫扶植相關產業。

研究指出，具身智慧本體仍是基礎，拉開差距的能力則延伸到高價值資料、模擬訓練平台、安全部署與場域持續學習。可靠的世界模型能協助機器人預測行動結果，讓它走出受控環境，應對真實世界的變化。在AI大廠帶動下，邊緣AI晶片、控制器、低功耗推論、模型壓縮與蒸餾，以及雲地協同平台都出現新需求。勝出的系統必須同時兼顧成本、功耗、延遲與可靠度，把模型能力轉成可衡量的生產力。目前人形機器人的售價須降到2萬美元以下，才接近量產門檻。

商業模式方面，機器人即服務（RaaS）、資料服務、開源生態與前線部署工程（FDE）正成為主要的價值來源。2026年4月FDE職缺量較2025年1月成長逾50倍。實體AI的變現核心是「不造輪子，造飛輪」：串聯部署、服務、資料回饋與模型優化，形成持續產生收益的循環。

對臺灣產業，研究團隊建議布局「必要但稀缺」的環節，包括高品質場域資料、測試驗證、Sim-to-Real平台、邊緣AI模組，以及感測與致動整合。臺灣在半導體、ICT硬體、工業電腦與製造方面具優勢，若再結合世界模型與實體AI模型堆疊，有機會從硬體供應者升級為系統整合與應用創新者，把技術實力轉為產業價值。

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