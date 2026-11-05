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全球資料中心5年規模估增2.7倍 AI 熱潮延燒至礦業

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI需求推升全球資料中心擴建，2025–2030年規模預估增至2.7倍。（資料來源：McKinsey Global Institute，Catalyzing Competitiveness，2026年6月）
AI需求推升全球資料中心擴建，2025–2030年規模預估增至2.7倍。（資料來源：McKinsey Global Institute，Catalyzing Competitiveness，2026年6月）

AI下一個瓶頸可能不再只是晶片，而是電力與基礎建設，全球資料中心規模預估將從2025年的82 GW增至2030年的219 GW，短短5年增加137 GW、規模成長至2.7倍，背後所需的電力與基礎材料也將同步增加。隨著AI投資持續擴大，銅、鋁等礦產資源的重要性受到更多關注。

看好AI基礎建設帶動的長期礦產需求，即將於11月9日開始募集的貝萊德世界礦業ETF（009835），將投資視角從晶片延伸至AI基建上游，布局支撐資料中心、電網與能源建設的全球礦業。

009835擬任基金經理人楊貽甯表示，AI發展帶來的挑戰正在一路往供應鏈週邊及上游延伸。從最初的晶片供應，到如今資料中心對電力、電網與相關設備的需求升高，市場關注的瓶頸也跟著轉移，這也意味著，AI的發展正從單純的算力競賽，逐漸擴大為一場涵蓋資料中心、電網與能源的基礎建設投資。

楊貽甯進一步分析，生成式AI快速發展初期，GPU與記憶體需求大幅增加；隨著相關產能陸續增加，市場焦點逐步延伸至CPU與相關零組件。當運算設備陸續到位後，下一步則是資料中心的變壓器、冷卻系統、輸配電設備及電力供應能否跟上需求。每當一個瓶頸逐步改善，龐大的AI需求並不會就此消失，而是沿著基礎建設鏈繼續往下一個環節延伸。

AI基礎建設所需要的遠不只有晶片。從資料中心興建到正式運轉，鋼是機房、機架及設備結構的重要材料；銅廣泛應用於資料中心供電、電纜與外部電網；鋁則可應用於輸電、冷卻及機架結構；鎳與鋰等材料，也與電池儲能及備援電力系統息息相關。換句話說，資料中心規模愈大，背後需要支撐的電力、能源及基礎材料也愈受到重視。

楊貽甯認為，AI的瓶頸會隨著供需變化而移動，但支撐算力落地的礦產需求始終沒有缺席。當AI投資從半導體一路延伸至資料中心、電網、儲能及能源建設，礦產也成為串起AI基礎建設供應鏈的重要起點。

放眼長期趨勢，個別金屬的供需仍可能受到景氣、政策及新增產能等因素影響，但更值得關注的是，AI資本支出的範圍正從半導體逐步擴大至實體基礎建設。AI不只需要更聰明的模型與更快的晶片，也需要資料中心、電網、能源與基礎材料共同支撐。對礦業而言，AI因此不只是科技產業的成長故事，也可能帶來新的長期資源需求。

看好AI基礎建設帶動的長期資源需求，009835追蹤富時TIP世界礦業指數，布局銅、鋁、鐵礦石等重要工業金屬，投資範圍涵蓋礦業上、中、下游相關企業，參與AI基建、能源轉型及全球資源需求帶動的長期趨勢。009835將於11月9日至13日展開募集。

晶片 規模 資料中心

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