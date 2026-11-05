快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

Google推動台灣AI人才培育 聚焦素養職能創新3面向

中央社／ 台北5日電

Google今天發表部落格文章，分享最新人工智慧（AI）人才培育計畫，自2018年以來已協助超過27萬名台灣人提升數位技能，今年進一步從「扎根素養」、「深化職能」、「驅動創新」3大面向出發，協助台灣學生、專業人士、創作者與開發者提升AI能力。

Google台灣總經理林雅芳表示，台灣是Google在美國總部以外最大的AI硬體研發基地，而背後支撐台灣科技硬實力的，正是這片土地上勇於探索、持續學習與創新的人。

林雅芳強調，真正的AI韌性，從來不是要讓每個人都變成寫程式的工程師，而是讓老師、學生、創作者、公務員與企業夥伴，都能在面對未知與變化時，擁有駕馭工具的自信與解決問題的能力。

根據獨立調研機構Public First的調查，高達89%的台灣家長認為，讓孩子學習安全且有效使用AI，已經與學習數學和英文同等重要。

在「扎根素養」方面，為了替下一代與學術界打下基礎，Google從高中、大學到頂尖研究機構展開多項計畫。今年8月首次為全台高中生舉辦Google暑期營隊（Next GEM Camp），讓學生在選擇大學科系前，就能提早接觸Google的AI產品與創新文化。

透過Google旗下慈善組織Google.org的資金支持，Google與國立台灣大學推動AI研究人員賦能計畫，並共同舉辦「2026台灣AI學術論壇」，目標在今年內協助500位研究人員提升技術能力。

在「深化職能」部分，Google今年7月舉辦Gemini實體工作坊，並與多位學生創作者合作拍攝社群短影音，分享如何運用Gemini動態修改履歷、模擬面試，相關社群貼文與短影音累積超過百萬次觀看。

在「驅動創新」方面，Google在北中南舉辦3場「Gemini創作者學院」，吸引數百位在地創作者參與；從認識SynthID數位浮水印等負責任的應用觀念，到運用進階提示詞技巧與YouTube「問問Studio」後台分析功能進行影音企畫，協助創作者將科技化為創意助手，這項計畫也將在2027年持續推進。

Google 素養 數位

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中華電信與Google深度合作 拓展AI智慧生活生態圈

中華電信與Google拓展AI智慧生活生態圈！ 推出多元Google AI方案優惠

影／中華電信攜手Google拓展AI智慧生活生態圈

Google對中小學強迫推銷AI 被罵翻 若學校不開放將無法使用搜尋功能

相關新聞

大學被當兩門課竟改變人生？新代科技董事長蔡尤鏗補修遇兩大契機

大學時期被當掉兩門課，對許多學生而言可能是難以忘懷的挫折，但對新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗而言，卻意外成為人生的重要轉折。

研華開啟經營傳承新階段 張家豪2027年接任 CEO

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）5日宣布經營團隊傳承規劃，創辦人劉克振將自2027年1月1日起轉任專職董事長，執行長一職由現任嵌入式事業群總經理張家豪接任。此次傳承象徵研華邁向專業經營與組織升級的新階段，透過明確的策略分工與全球營運協作，持續強化企業競爭力與長期成長動能。

汎銓MSS HG實機實測亮相 攜手三大國際夥伴共推矽光子商業化

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日舉辦自主研發矽光子分析設備「MSS HG」實機實測發表會，邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力。Anritsu(安立知)、旺矽(MPI)及FormFactor(福達電子)三大國際知名合作夥伴亦分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊出席，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作及商業化布局上的最新進展。

搶攻AI商機 日月光豪砸1,237億擴充產能

AI及高效能運算（HPC）需求持續擴張，帶動半導體業者加碼投資台灣。經濟部投資台灣事務所5日再通過三家企業投資案，其中，半導體封測大廠日月光半導體規劃投資1,237億元，擴充高階封裝測試產能，並增聘3,553名本國員工，成為本次最大投資案。

美國期中選舉變天引發AI資料中心投資憂慮 文曄董座這樣看

美國期中選舉變天，民主黨估計大勝，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長全換人，引發將使AI資料中心投資放緩的憂慮，對此文曄（3036）董事長鄭文宗今日法說會上被投資人追問該議題時提出看法。

汎銓舉辦矽光子分析設備發表會 安立知旺矽福達電子力挺

汎銓（6830）於今日舉辦自主研發矽光子分析設備「MSS HG」實機實測發表會，邀請25組客戶參與，現場展示光損、漏光定位及整合量測能力。Anritsu(安立知)、旺矽(MPI)及FormFactor(福達電子)三大國際知名合作夥伴亦分別由總裁、事業群總經理或董事長率領主管團隊出席，展現汎銓在矽光子設備研發、國際合作及商業化布局上的最新進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。