Google推動台灣AI人才培育 聚焦素養職能創新3面向

Google今天發表部落格文章，分享最新人工智慧（AI）人才培育計畫，自2018年以來已協助超過27萬名台灣人提升數位技能，今年進一步從「扎根素養」、「深化職能」、「驅動創新」3大面向出發，協助台灣學生、專業人士、創作者與開發者提升AI能力。

Google台灣總經理林雅芳表示，台灣是Google在美國總部以外最大的AI硬體研發基地，而背後支撐台灣科技硬實力的，正是這片土地上勇於探索、持續學習與創新的人。

林雅芳強調，真正的AI韌性，從來不是要讓每個人都變成寫程式的工程師，而是讓老師、學生、創作者、公務員與企業夥伴，都能在面對未知與變化時，擁有駕馭工具的自信與解決問題的能力。

根據獨立調研機構Public First的調查，高達89%的台灣家長認為，讓孩子學習安全且有效使用AI，已經與學習數學和英文同等重要。

在「扎根素養」方面，為了替下一代與學術界打下基礎，Google從高中、大學到頂尖研究機構展開多項計畫。今年8月首次為全台高中生舉辦Google暑期營隊（Next GEM Camp），讓學生在選擇大學科系前，就能提早接觸Google的AI產品與創新文化。

透過Google旗下慈善組織Google.org的資金支持，Google與國立台灣大學推動AI研究人員賦能計畫，並共同舉辦「2026台灣AI學術論壇」，目標在今年內協助500位研究人員提升技術能力。

在「深化職能」部分，Google今年7月舉辦Gemini實體工作坊，並與多位學生創作者合作拍攝社群短影音，分享如何運用Gemini動態修改履歷、模擬面試，相關社群貼文與短影音累積超過百萬次觀看。

在「驅動創新」方面，Google在北中南舉辦3場「Gemini創作者學院」，吸引數百位在地創作者參與；從認識SynthID數位浮水印等負責任的應用觀念，到運用進階提示詞技巧與YouTube「問問Studio」後台分析功能進行影音企畫，協助創作者將科技化為創意助手，這項計畫也將在2027年持續推進。