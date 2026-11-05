台積1奈米有望落腳沙崙園區？吳誠文：拚明年啟動開發

外傳台積電1奈米製程將落腳台南沙崙，相關開發進度備受關注。國科會主委吳誠文5日在立法院表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規劃均已完成，目前正進行第二階段環境影響評估，希望明年順利完成環評，進入開發程序。

吳誠文日前透露，政府正規劃在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計2027年啟動。由於台灣目前以台積電最具先進製程量產能力，外界也將此規劃視為台積電1奈米製程可能落腳台南的重要訊號。

立法院教育及文化委員會今日邀請國科會列席報告業務概況並備質詢。立委林宜瑾關切，新園區是否位於沙崙，以及相關開發時程。吳誠文證實，規劃中的新園區確實位於沙崙，相關可行性評估已完成，也已通過國發會審查，水電資源部分則感謝經濟部協助規劃，目前正進行第二階段環評，希望明年可以完成二階環評，進到開發程序。

吳誠文強調，沙崙新園區並非只為1奈米製程設置，而是希望預先做好準備，未來即使半導體產業發展至1奈米以下，持續朝更先進製程邁進，政府也能提供足夠的發展空間，且新園區不會只有半導體，包含智慧機器人、太空科技、先進醫療及生技等產業，只要符合科學園區相關規範，都歡迎進駐。

林宜瑾詢問，台南有許多金屬製品、精密加工、塑膠製品及化工材料等傳統產業，政府如何讓中小企業分享半導體與AI產業帶來的經濟紅利，進一步帶動既有產業升級。

吳誠文表示，政府目前的政策方向，就是希望讓傳統產業成為科技產業生態系的一環。他舉例，過去生產五金、日用品等產品的企業，未來也可能轉型供應智慧機器人、無人載具及太空科技產業，「做螺絲的也可以上太空」，只要能生產高品質、精密的零組件，就有機會進入衛星或太空船供應鏈。

吳誠文指出，政府除了協助傳產導入AI，也必須幫助企業創造市場，讓產品能行銷國際，而不只是滿足台灣市場需求。國科會將從台南沙崙基地出發，逐步把相關政策擴散至全國，並以協助中小微企業轉型為重要方向，希望未來十年內，全台約171.6萬家中小微企業中，至少有一成能成功轉型，進入高附加價值的科技產業生態系。