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半導體落難？施俊吉：台 AI「專用硬體層」企業需準備應付變局

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國期中選舉民主黨大勝，前行政院副院長施俊吉指出，美國市場恢復正常，唯獨半導體產業落難，民主黨管制AI與反資料中心的政策極其傷害半導體產業，因此台灣的半導體產業在AI產業結構中的 「專用硬體層」之企業應該全神貫注準備應付變局了。

施俊吉發文指出，美國期中選舉前，美國和台灣的科技股都是漲少跌多，台股更是被外資狠狠地提走了一兆餘元。可能的原因有二：一是投資人都不喜歡選舉帶來的不確定性，所以選擇暫時撤離股市以策安全，等選後不確定性消失，資金就會回來。二是AI發債過多，成本很高，將來是否賺得回來，越來越令人擔心，因此減持AI股票以規避風險。

他回顧昨晚美國市場的表現，美股道瓊漲、標普500漲、Nasdaq漲、Russell 2000漲。10年期美債殖利率下跌至4.9%，歐洲各國公債的殖利率也下降，包括法國和比利時這兩個徘徊在危機邊緣的國家。至於曾經跌破每盎司3,900美元的黃金，昨晚回升至4,000美元以上。

施俊吉表示，美國各市場和商品，該漲的都漲，該跌的都跌，連布蘭特原油都跌破每桶100美元。唯一的例外是半導體股票。「費城半導體指數」昨晚跌3.14%。30家最具代表性的半導體企業中，前10大廠商，只有蘇姿丰的AMD上漲1.01% 。

他認為，恢復正常的市場，是不確定性消失所致，與何黨勝選確實無關。其次，半導體產業雖然同樣走出選舉的不確定性，但是民主黨勝選卻將其推入深淵，以致股價下跌。假設是共和黨勝選，其股價上漲的可能性必然大於下跌，所以半導體產業對政黨的敏感性並非中立。

他綜合而論，由於民主黨反對興建AI資料中心，也主張必須立法管制AI安全。所以當德州從州長、參議員、眾議員到各種民選官員都由民主黨攫獲時，想在德州續建資料中心，其困難度已經與選前不可同日而語。偏偏規劃要在德州蓋資料中心的案子又特別多，所以凡是與先進晶片、伺服器等相關的半導體企業，其股價當然下跌。德州如此，其他由民主黨主政的州亦復如此。

施俊吉總結，民主黨管制AI與反資料中心的政策極其傷害半導體產業，由於興建資料中心的准駁並非中央權力，而是地方各州與郡縣之權責，所以川普雖然支持AI自由發展，但是其否決權對州政府是完全起不了作用。在此情況下，台灣的半導體產業，也就是AI產業結構中的 L1「專用硬體層」企業應該全神貫注準備應付變局了。

半導體 施俊吉 外資

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