吳敏求力挺頂尖人才培育 擬捐200萬美元促成大攜手史丹佛

記憶體業者旺宏（2337）董事長吳敏求力挺台灣高階科技人才培育，5日首度公開提出重大捐贈構想，擬以個人及夫人名義，捐出至少200萬美元、約新台幣6,000萬元，協助母校成功大學成立頂尖人才培育基金，並計畫與美國史丹佛大學合作，每年遴選一名成大最優秀的學生赴美深造，接軌全球最先進科技與知識，期盼培育能引領台灣下一世代科技產業發展的領導人才。

吳敏求在成大演講時揭露上述構想，他強調，台灣面對少子化挑戰，產業發展規模卻持續擴大，未來人才培育不應只著重數量，更應思考如何培養足以領導產業、帶動技術突破的頂尖人才。

吳敏求指出，全球科技發展仍由美國引領，台灣若要維持長期競爭優勢，必須讓最優秀的年輕世代有機會接觸國際前沿技術，因此，他希望結合成大與自己赴美深造的母校史丹佛大學，建立長期人才培育機制。

依據初步構想，未來將由成大每年選出一名最優秀的學生，不限科系背景，送往史丹佛大學學習最先進的科技與知識，並期待受培育人才在學有所成後，將專業知識、技術及國際經驗帶回台灣，投入產業與經濟發展。

不過，吳敏求也坦言，這項構想尚未與相關學校正式商議，未來包括合作方式、獎學金制度及人才回饋機制等細節，都有待進一步討論，他希望以個人力量作為起點，為台灣建立長期培養頂尖人才的制度。

吳敏求直言，大學必須思考，究竟要培養符合當前產業需求的技術人才，還是具備前瞻視野、未來能夠領導台灣產業的人才，他並說，台灣需要的不只是大量專業人才，更需要能夠帶領產業持續向前的頂尖領導者。

談及人才養成的重要性，吳敏求回顧37年前返台創業的歷程，他透露，當年台灣優秀半導體人才多集中在美國，所以特別從美國延攬近40名人才返台，為後續半導體技術發展及人才培育奠定基礎。

他進一步說，當年日本半導體產業憑藉高度生產紀律稱霸全球，為突破競爭限制，旺宏率先投入電腦化生產管理，建立全球第一條電腦控制半導體生產線，導入無紙化作業、製程數據儲存及統計分析等制度。

吳敏求強調，這套管理制度不僅提升旺宏自身製造能力，相關人才後續也陸續投入台灣其他半導體企業，將技術與管理經驗擴散至產業，成為台灣半導體製造實力提升的重要推力。

除產業人才培育外，旺宏長期投入高等教育與科學研究，吳敏求說，旺宏基金會自2000年成立以來，持續推動金矽獎及旺宏科學獎，鼓勵學生投入IC設計、系統開發與科學研究，相關活動已推動逾25年。