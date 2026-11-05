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旺宏董座吳敏求捐至少200萬美元攜手成大、史丹佛培養頂尖人才

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
旺宏董事長吳敏求表示，美國引領全球創新技術發展，台灣必須把最優秀人才送至美國，再將最頂尖技術帶回台灣。記者簡永祥／攝影
旺宏董事長吳敏求表示，美國引領全球創新技術發展，台灣必須把最優秀人才送至美國，再將最頂尖技術帶回台灣。記者簡永祥／攝影

台灣少子化危機日益嚴峻，科技產業人才需求卻持續擴大，如何突破人才供給瓶頸，成為產業發展的重要課題。旺宏電子董事長吳敏求今（5）日出席成功大學「2026成功論壇」，首度公開提出一項人才培育新構想，計畫以個人名義捐出至少200萬美元（約新台幣6,000多萬元），在成大成立人才培育基金，希望促成成大與美國史丹佛大學合作，每年選送一名最優秀的學生赴美學習，培養未來能夠引領台灣科技產業發展的頂尖人才。

吳敏求強調，這項構想尚未與成大及史丹佛大學正式協商，相關合作方式、獎學金制度與條件仍有待討論，但他希望藉由個人力量，為台灣培養具有國際視野與領導能力的人才。

吳敏求指出，台灣正面臨一項矛盾的挑戰，就是「台灣的人越來越少，但是我們想要做的事情越來越大，怎麼辦？」他認為，面對少子化及科技競爭加劇，台灣必須重新思考人才培育方向，大學不能只著眼於滿足產業現階段的人力需求，更應培養具有前瞻視野、能夠領導產業發展的頂尖人才。

他直言，成大未來究竟要培養產業需要的人才，還是培養能夠領導台灣產業的人才，這是兩種不同的思維。尤其全球尖端科技仍由美國引領，台灣應該讓最優秀的學生有機會進入世界頂尖學府，接觸最新科技與知識。

因此，他希望與自己的母校史丹佛大學合作，由成大每年選出一名最優秀的學生，不限任何系所，赴史丹佛深造，未來再將所學帶回台灣，回饋國家與產業。他也提到，希望以自己與太太的名義設立獎學金，具體辦法將再與學校討論。

吳敏求強調，這項計畫的目的不是大量培訓一般人才，而是集中資源培養少數具有潛力的頂尖人才，「培養頂尖的人才，來領導台灣的國家走，而不是訓練很多人才而已。」

事實上，吳敏求對跨領域人才培育的重視，早在50多年前就已萌芽。他回憶，1969年至1970年間，自己在成大就讀大三、大四時，已決定投入IC產業，因此主動跨足材料領域，提早為半導體發展做好準備。

他表示，跨域整合不能只是口號，而要落實在教育環境與制度設計。因此，過去支持成大成立敏求智慧運算學院及相關設施，就是希望打破傳統系所界線，讓電機、材料、醫學等不同領域師生能夠共同合作，激發創新能量。

吳敏求長期支持成大人才培育，包括捐助4.2億元興建旺宏館，以及以10年10億元支持敏求智慧運算學院發展。如今再提出至少200萬美元的頂尖人才培育基金構想，也反映他對台灣人才戰略的思考，已從跨領域教育進一步延伸至國際頂尖人才培育。

他認為，面對人才日益稀缺的未來，台灣除了持續培養產業所需的專業人才，更必須有計畫地培育能夠帶領台灣科技與產業走向下一個階段的領導人才。

旺宏董事長吳敏求擬捐至少200萬美元攜手成大、史丹佛培養頂尖人才，　每年選送1人赴美。記者簡永祥／攝影
旺宏董事長吳敏求擬捐至少200萬美元攜手成大、史丹佛培養頂尖人才，　每年選送1人赴美。記者簡永祥／攝影

旺宏 吳敏求 成大

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