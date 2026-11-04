晟溢建設打造太陽能智慧節能示範館 「大觀9」導入五大永續住宅規劃

住宅不再只講究空間與建材，更要懂得管理能源！深耕台中北屯30年的晟溢建設，4日在松竹路會館舉辦「太陽能智慧節能示範館」落成發布會，攜手歐洲能源科技品牌ATMOCE，將太陽能光電、智慧儲能及能源管理系統導入接待會館實際運作，透過真實生活用電環境，展示住宅能源自主的可能性。

晟溢建設並將相關理念，延伸至北屯最新豪墅案「大觀9」，從建築規劃階段落實節能、智慧與永續。

不同於傳統模型展示或設備陳列，晟溢建設直接讓示範館進入實際運轉。當日照充足、系統電量及現場負載條件符合時，會館冷氣、照明及數位設備等用電，可由太陽能發電與儲能系統支應，日照高峰時段最高可達100％自主供電。

現場並透過管理介面，即時呈現發電、儲能、用電及電網能源流向，讓能源管理成果具體可見。

晟溢建設董事長周基煌表示，從早期大觀系列到最新「大觀9」，晟溢對住宅品質的思考，已從結構、建材、空間與美學，延伸至節能、智慧、安全及永續。他認為，下一代住宅不能只追求坪數與豪華建材，更應正視住戶長期能源成本、夏季高溫、停電備援、水資源及設備維護等需求。

周基煌指出，晟溢對新技術向採取「先測試、再導入」的態度，過去曾在貨櫃屋屋頂裝設太陽能板，實際觀察冷氣等設備的耗電情形，並持續測試儲能容量、設備效率及施工方式，確認系統效能、維護便利性與成本效益後，才逐步導入住宅產品。

此次示範館正是多年測試經驗的成果，希望讓創新科技不只停留在規格表，而是真正成為住戶可長期使用的居住價值。

晟溢建設現場銷售副總廖淑君表示，隨著房價攀升，購屋族對住宅價值的認知也逐漸改變，除了空間尺度、建材及建築外觀，更重視建設公司的前瞻理念，以及創新規劃能否真正改善生活品質。

她認為，真正的豪宅價值，不在於華麗包裝，而在於能為住戶解決多少實際生活問題，讓住宅經得起時間考驗。

在實際居住體驗方面，晟溢「光御1」住戶李信賢分享，即使住在頂樓，八月盛夏穿著輕便，在部分時段不開冷氣也能感到舒適。他特別提到建築採用天井設計，透過自然對流協助排出室內熱氣，讓房子能夠「自然呼吸」；日前強烈颱風帶來風雨時，他還特別查看天井下方及地下室，室內仍保持乾燥，對建築防水規劃更有信心。

此次示範館的能源系統，由日向綠能及昊途新能協力導入。日向綠能總經理龔郁盛表示，太陽能要真正融入住宅，不能只考慮發電效率，還須兼顧屋頂配置、防水、管線、散熱、施工安全及後續維護。此次透過建築、設備及施工團隊協調整合，讓綠能系統成為建築的一部分，而非完工後額外附加的設備。

昊途新能總經理黃堅修則說，ATMOCE「微光充儲」系統透過微型逆變器，分別管理太陽能板的發電表現，搭配儲能及智慧監控，協助住戶掌握能源產生、儲存與使用情形。系統採超低直流電壓等安全設計，並可依現場配置及用電需求規劃備援與擴充功能，讓住宅智慧化從家電操控進一步延伸至能源管理。

晟溢也將多年測試經驗整合為「光、水、風、熱、安全」五大未來住宅規劃方向。「光」導入太陽能發電與智慧儲能，以提高能源使用彈性；「水」規劃雨水回收及全屋濾淨水系統；「風」透過屋頂通風及自然熱對流排出室內積熱；「熱」整合全棟智能熱水系統，提升多樓層家庭使用效率；「安全」則導入IH爐等無明火廚房設備，降低日常用火風險，從能源、水資源到居住安全，全面提升住宅機能。

在產品規劃上，位於北屯10期重劃區的「大觀9」，總戶數僅17戶，每戶地坪32.3坪至58.3坪、建坪65.1坪至150.6坪，每戶總價在3,780萬至4,980萬元之間，總銷金額逾7億元，目前銷售已破3成，據悉已購客戶有自營商、科技族群及會計師，其中科技族群比重超過4成。

「大觀9」延續大面寬、私家電梯、四大套房及雙平面車位等別墅特色，進一步融入能源管理、自然通風及安全機能；廚具則選用中歆廚具引進的義大利知名品牌STOSA，結合義式設計與工藝，兼顧廚房實用機能及生活美學。

周基煌強調，未來住宅的價值，不只是交屋當下的建材與設備規格，更在於十年、二十年之後，是否仍能為家庭帶來舒適、安全與效率。從智慧節能示範館的實際運轉，到「大觀9」的建築實踐，晟溢希望以具體成果，讓智慧能源與永續設計真正融入日常生活，為下一代住宅提出新的方向。

晟溢建設董事長周基煌希望讓智慧能源與永續設計融入日常生活，為下一代住宅提出新的方向。記者宋健生／攝影

晟溢建設打造「太陽能智慧節能示範館」，展現建築與綠能科技跨界合作的創新成果。記得宋健生／攝影