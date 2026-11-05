台灣松下多層材料湖口廠爆炸 CCL業界憂引發不理性搶貨潮

台灣松下多層材料（PIDMTW）新竹湖口廠昨（4）日凌晨發生重大爆炸火警，牽動全球高階超低損耗銅箔基板（CCL）供應。業界分析，現在正處於CCL嚴重供不應求盛況，這次意外，可能讓市場缺料恐慌情緒升溫，進一步引動不理性的追價搶貨潮。

不具名的CCL廠指出，若台灣松下多層材料湖口廠因意外事件停工或檢修，使得其訂單需要轉移生產，通常有兩條分流途徑，包含集團內部調度：轉由日本郡山廠或中國廠區支援調撥，以及轉單台系CCL廠。

目前看來，全球伺服器與AI CCL市場中，台光電（2383）、台燿與聯茂在高階市場（M6至M8等級）產能市占率相當高。若客戶驗證時程或交期緊迫，規格重疊的高速低損耗料號將加速向台光電、台燿、聯茂等台灣一線大廠靠攏。

業界認為，由於材料供應來源多元，且松下仍有大陸廠區供貨，預期影響有限，材料部分無直接影響，但較憂心間接的缺料心理面因素增溫，進而牽動報價進一步走揚。

資料顯示，松下多層材料多數產能主要由日本郡山、大陸廣州／蘇州廠區、以及台灣新竹湖口廠生產。