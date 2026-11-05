三星加速追趕台積 德州廠搶下超微、輝達晶片大單

外媒報導，三星旗下位於美國德州泰勒市的第二座晶圓廠，將為超微與輝達的高頻寬記憶體（HBM）晶片生產基礎晶粒（base die）。外界解讀，此為三星在美國廠區急追台積電（2330），針對高階AI晶片與次世代HBM基礎晶片重要大單突破，預期2030年量產，叫陣台積。

業界分析，三星過去在HBM嚴格遵循一條龍統包模式。在傳統與標準型的HBM中，從上面的記憶體核心晶片（Core Die）到最底層負責控制與介面邏輯的 Base Die，都是三星自家記憶體與晶圓代工部門一手包辦。

不過，這種局面在近期出現變化，為符合輝達對次世代客製化HBM的統一製程與效能要求，三星罕見地打破一貫化傳統，將部分NHBM的晶片生產基礎晶委由台積電3奈米製程代工。這是三星在HBM製造首次釋單給台積電代工。

業界觀察，HBM晶片生產基礎晶粒過去長期由台積電獨占鰲頭，三星近期動作頻頻，此次不僅在部分高階訂單上外包台積電，同時積極利用其美國德州廠的先進製程產能，在超微等客戶AI供應鏈上扳回一城。

業界認為，三星目前客製化HBM基礎晶粒採雙軌策略，部分高階或依客戶指定，如輝達將該晶片外包由台積電3奈米操刀，另一部分核心客戶如超微等，則規劃透過自家先進製程生產。