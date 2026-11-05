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美超微財報優於預期 台協力廠有望受惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季營收年增近四倍，本季展望優於預期，並調高整個財年營收預測，同時規劃2027財年量產支援240kW高功率機櫃。

隨著整櫃解決方案持續升級，法人看好，台灣機構件、散熱及電源供應鏈有望擴大供貨，華泰（2329）、尼得科超眾、麗臺等台灣協力廠都將沾光。

美超微指出，截至9月底的2027財年第1季營收199.5億美元，遠超越去年同期50.2億美元，優於FactSet調查分析師估計的175.3億美元。美超微上月20日才將上季營收預測調高至185億至195億美元，實績仍超出預測上限。

美超微上季淨利15.9億美元，每股純益1.75美元，遠高於去年同期的1.683億美元和每股純益0.26美元。調整後每股純益1.81美元，優於分析師預估的1.23美元；毛利率從去年同期的9.3%升至12.8%。

展望截至12月底的本季，美超微預估營收介於195億美元至215億美元，調整後每股純益1.66美元至1.9美元，均高於FactSet調查預估的181.1億美元和1.14美元。

美超微也將截至2027年6月底的整財年營收預測，從650億美元至720億美元，調高到720億美元至820億美元；分析師目前預估為730.3億美元。

美超微執行長梁見後表示，「透過重要企業夥伴的合作和擴大全球產能，我們讓客戶能更快部署AI基礎建設、運作更穩定，也更具成本效益。」

他表示，美超微正加速轉型，致力於打造提供完整的AI和資訊科技資料中心解決方案。

美超微並規劃，在2027年財年開始量產可支援240kW高功率的AI伺服器機櫃。

此外，美超微另因共同創辦人和另外兩人涉嫌違反美國法律，將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國大陸而受到關注。美超微並未在此案中遭到起訴，公司表示，董事會獨立調查認定，現任高階主管對這起涉嫌走私案並不知情。

美超微 華泰 營收

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