台灣松下多層材料湖口據點產線受損 CCL 大咖工廠爆炸 台廠迎轉單商機

台灣松下多層材料（PIDMTW）新竹湖口廠昨（4）日凌晨發生重大爆炸火警，高達1萬多平方公尺廠區受波及，衝擊AI伺服器高階超低損耗銅箔基板（CCL）供應。業界評估，將影響全球高階多層板約4%供給，具備同級替代技術的台灣CCL廠可望迎來轉單。

台灣CCL廠包括台光電（2383）、台燿、聯茂、騰輝-KY等，受轉單題材激勵，相關個股昨天不受台股劇烈震盪收黑影響，全數收紅。

針對工安意外現況、受困人員搜救進度、產線設備受損程度以及後續復工時程等外界高度關注的關鍵問題，台灣松下多層材料截至昨天截稿前，尚未對外正式回應。

業界指出，松下為全球超低損耗高階CCL領導廠商，湖口廠是其高階MEGTRON系列（M6、M7、M8等超低損耗材料）重要生產基地，產能約占松下全球該系列產品兩成左右。

考量松下在AI伺服器與高階網通CCL市占率不低，若湖口廠產能停擺，市場推估約牽動全球高階多層板約4%供給份額。

法人分析，高階CCL製程對無塵室潔淨度與設備精度要求極高，遭遇重大火警後，從建物整修、設備重置到客戶重新驗證，復工往往需數月以上。面對輝達及美系四大雲端服務供應商（CSP）大舉拉貨，高階板材交期原已偏緊，台灣松下多層材料湖口廠產線受損，恐使超低損耗材料供給更緊張。

市場評估，AI伺服器主板與800G交換器出貨排程緊湊，為降低料源波動風險，終端品牌與板廠後續勢必加速推進第二供應商認證評估，具備同級超低損耗材料技術的台廠，短期內可望迎來轉單調度機會。

台灣松下多層材料成立於1987年，資本額新台幣7.8億元，員工人數約330人，為台灣松下集團在台重要子公司之一，主要製造多層印刷電路板材料、IC載板材料及高頻高速材料，主要往來客戶涵蓋國內外知名PCB大廠。

新竹縣消防局指出，意外發生於昨日凌晨，屬爆炸性燃燒，初步研判疑因鍋爐操作或甲醇、丁酮等有機溶劑外洩引發連環爆炸。警消獲報動員80名消防員、60名義消及各式化學車、救災機器人搶救，火勢於中午前撲滅，波及一至三樓，燃燒面積約占三分之一，達1萬多平方公尺；截至截稿前，五名受傷員工均已送醫，另有兩名台籍員工持續失聯，搜救工作仍全力進行中。

新竹縣消防局長陳中振說明，確切起火原因與財務損失仍待深入調查，現場產生的廢水已全數攔截於內部廢水池，未向外擴散。湖口鄉長吳淑君則表示，周邊多戶居民因爆炸震波造成玻璃碎裂及電梯受損，公所正彙整受損資料以協助居民向業者求償。