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台積傳砸 450 億美元赴德州建兩座先進晶圓廠 目標 2029 年底前實現量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電擴大美國設廠再傳新進展。路透
台積電擴大美國設廠再傳新進展。路透

台積電（2330）擴大美國設廠再傳新進展。外媒引述產業界人士消息指出，德州政府近期收到一項未具名企業投資案，將投入450億美元，新建兩座先進晶圓廠，預計2029年底前實現量產。雖然該投資案主未曝光，但外界普遍認為就是台積電

台積電昨（4）日不評論市場傳聞，強調海外投資資訊以10月法說會說明為準。

台積、三星美國建廠比一比
台積、三星美國建廠比一比

韓媒《BusinessKorea》引述業界消息與當地報導，台積電正評估在德州謝爾曼市（Sherman）設立全新的半導體生產基地，一旦確定落腳，將緊臨三星的德州大本營。業界預期，未來雙方在北美市場客戶訂單、專業人才、基礎設施、政府補助的競爭將隨之升溫。

台積電正於亞利桑那州打造先進製程晶圓廠與先進封裝廠，最新傳出要在德州興建第二園區。

談到前進德州布局，台積電董事長魏哲家日前表示，台積電將持續努力擴充在美國的產能，主要原因是多數美國大型客戶均要求台積電增加當地產能，美國政府也相當支持。除了現有的亞利桑那州布局外，台積電也開始評估在其他地區擴產的可能性，德州就是選項之一，公司已派團隊前往德州進行所有評估。

魏哲家並提及，台積電並與嘗試建造晶圓廠的Terrafab討論中，包括自建或合作兩種可能性。「但這座晶圓廠必須由台積電來營運。」

台積電在亞利桑那州規模持續擴大，已經完成第二座晶圓廠建設，目前正處於機台移入與安裝階段。預計2027年第3季量產，比先前預定時程稍早。

在美國，台積電除了設於鳳凰城的最新先進製程製造據點，亦在華盛頓州卡默斯（Camas）設有一座晶圓廠，並於德州奧斯丁（Austin）和加州聖荷西（San Jose）設有設計服務中心。

台積 德州 台積電

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