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超微示警半導體鏈產能仍吃緊
超微執行長蘇姿丰3日示警，半導體供應鏈仍面臨產能吃緊挑戰，部分高階運算產品需求明顯高於供給，晶圓製造、載板、先進封裝及記憶體等關鍵環節，均成為擴充供應的重要一環。
另外，記憶體等零組件價格持續上漲，衝擊終端消費市場，超微已將2027年全球PC市場出貨量衰退兩位數納入營運規劃假設，凸顯半導體產業供需結構分歧。
蘇姿丰不諱言，目前市場需求確實高於供給，產能能否及時跟上客戶需求，成為供應鏈面臨的重要課題。超微正與晶圓、載板、先進封裝、記憶體及其他關鍵零組件供應商密切合作，協調擴充產能，確保產品生產及交付順暢。
她強調，半導體供應鏈涉及多個製造環節，單一製程擴產並不足以解決整體供應問題，仍須晶圓製造、封裝測試及關鍵材料等環節同步配合，而超微過去數年已與供應鏈夥伴建立緊密合作關係，對於進一步增加供給抱持信心。
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