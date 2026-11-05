超微財測風光…蘇姿丰預告AI代理帶動需求 台廠可望受惠

超微3日公布上季財報報喜，執行長蘇姿丰並上調2027年營運展望，預期全年營收將成長逾80%，強調AI代理（AI Agent）正成為雲端CPU下一個殺手級應用，帶動資料中心需求全面加速。

法人指出，超微衝刺AI狀況優於預期，後續將釋出更多訂單，台積電（2330）、日月光投控、鴻海、廣達、健策、群聯等供應鏈吃補。

蘇姿丰並預告，本季資料中心AI晶片營收將首度超越傳統伺服器CPU，寫下歷史新頁，明年伺服器CPU營收可望翻倍成長，資料中心業務營收比將突破八成，激勵超微3日盤後股價一度大漲8%，4日早盤漲2.7%。

超微上季營收134億美元，年增45%，優於市場預期；調整後每股純益2.09美元，同樣超越市場預估。其中，資料中心營收85.5億美元，年增97%，再創新高，成為推動營運躍升的最大引擎。展望本季，預估營收將達170億美元加減3%，高於市場預估的163億美元，意味AI成長動能持續加速。

蘇姿丰指出，AI代理正迅速從概念走向大規模部署，且個人及企業AI代理能自主執行程式開發、資料分析及跨系統工作流程，CPU不再只是AI加速器的輔助角色，而是支撐代理式AI持續運作的關鍵算力，為雲端伺服器開啟新一波需求成長周期。

她強調，目前市場採用仍處於初期階段，AI代理承擔更複雜任務，CPU與GPU需求將同步攀升，超微因而將2027年伺服器CPU營收成長預期，由原估逾70%，上修至約一倍，資料中心AI業務成長更將遠超先前預測，預期AI業務營收自今年第4季起正式超越伺服器CPU。

業界分析，即使蘇姿丰預期明年全球PC市場將出現雙位數衰退，超微仍大幅上調成長展望，凸顯AI基礎建設投資已成半導體產業最強勁動能，台廠從晶圓製造、先進封裝到伺服器組裝、散熱與儲存，有望全面迎接新一波商機。

半導體供應鏈更是最大贏家，其中，台積電憑藉2奈米先進製程及CoWoS封裝技術，掌握超微新世代CPU、GPU關鍵訂單。