美期中選舉變天／太陽能產業添利多

美國期中選舉民主黨拿下參、眾兩院，國會變天，法人預期，美國總統川普過往排斥、打壓太陽能產業的政策可能改變，對元晶（6443）、聯合再生、茂迪等台灣太陽能廠有利。

川普上任以來一再抨擊打壓再生能源產業，甚至高喊風電、太陽能都是世紀騙局，相關言論確實讓不少太陽能廠吃盡苦頭。隨美國期中選舉結束，民主黨取得國會主導權，後續是否有別於川普作法，轉向積極支持太陽能產業，外界高度關注。

太陽能業者表示，川普先前將美國電價上漲歸咎於再生能源產業，如今從選舉結果可看出美國選民並不埋單，美國未來再生能源政策有機會改變，為相關供應鏈提供更多機會。

業界指出，美國國會掌控預算與立法主導權，儘管川普擁有行政權與否決權，但分裂格局的情況，川普已無法像過往一樣輕易打壓再生能源產業，甚至可能為了協調、配合民主黨，必須在能源政策讓步。

據悉，雖然民主黨難以在川普行使否決權的情況下，通過激進的新綠能法案，但國會可透過撥款法案附加條款，阻止內政部或能源部刻意拖延公共土地太陽能項目的環評審批或凍結資金。

此外，太陽能業者認為，未來川普政府偏袒傳統油氣、阻擾乾淨能源專案的行政措施勢必稍歇，但後續能否真的成為太陽能產業新的機會，仍需端看民主黨對再生能源產業的積極度，期盼產業與市場都能往好的方向前進。