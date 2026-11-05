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美期中選舉變天／AI 資料中心建設受影響？ 和碩童子賢：市場憂心過度

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

美國期中選舉變天，民主黨在多個關鍵選區取得勝利，市場憂心將影響AI資料中心建設，和碩（4938）董事長童子賢昨（4）日指出，AI牽涉到美國基本國力，可能會調整，但不會有所謂的廢止AI這件事，「（市場）可能憂心過度」。

童子賢昨天出席一場論壇後受訪，釋出以上訊息。

童子賢分析，整體AI發展是美國國力的根本，各界雖會隨著民意進行局部地區微調與協商，但不可能讓AI發展停擺。早在美國前總統拜登執政尾聲，AI就已全面崛起，非單一政黨專屬產物。

針對資料中心最棘手的電力供應與通膨疑慮，童子賢直言，外界認為德州等地區會因建置資料中心面臨電力短缺，完全是多慮。

德州本身擁有豐沛天然氣管線，發電成本極低，一度電才新台幣1元多，只要發電成本低廉且土地廣大，高用電的資料中心自然會持續落腳。

童子賢坦言，有些媒體宣傳哪裡居民的抗議，都是局部現象，沒有到全面性會影響AI產業，「所以說因為民主黨當選，AI好像有危機，這個宣傳有點過頭，可能是某些空頭打壓，買便宜再來漲價的。」

童子賢 市場 和碩

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