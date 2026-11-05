美期中選舉變天／民主黨拿下德州 伺服器代工台鏈嚴陣以待

主張嚴管AI資料中心的民主黨，在美國期中選舉大翻盤，更拿下台灣代工大廠美國布局重鎮德州，時值AI伺服器出貨正熱，台系AI伺服器代工廠嚴陣以待，隨時準備機動調度產能，確保出貨無虞。

德州先前開出相當優厚條件爭取企業進駐，包括緯創（3231）、緯穎、鴻海、英業達與仁寶等代工大廠，近兩年都選在德州建廠，緯創、仁寶更是重押當地。此次德州選後「變天」，整個AI供應鏈都相當關注。

不具名的AI伺服器代工大廠昨（4）日低調表示，民主黨對AI發展較為保守，建廠政策會持續關注新任州長動態，目前建廠腳步不會改變。

德州吸引台商大量進駐建廠，主要看準較低的當地建廠土地成本，以及水電補貼，同時又能與鄰近的墨西哥廠互補。

工業電腦龍頭研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙研判，政策改變可能沒那麼快，有待密切觀察。

他分析，民主黨現在看來是掌握參議院跟眾議院多數，可能會讓美國能源政策出現一些轉彎，且民主黨對AI基礎設施建設相對保守，但美國政策不會馬上大幅轉向，主要是當地市場主要經濟驅動還是來自私人企業，這方面他們自己有規劃。

鴻海密切觀察德州變化並維持先前展望。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，該公司在美國德州休士頓有六座廠，仍持續擴建需求，當地AI相關業務多集中於Level 11（機櫃整合）與Level 12（叢集整合）。而且鴻海在美國與墨西哥的擴產，主要是為了AI新業務需求。

談到規劃在德州設立TEEMA（電電公會）園區？劉揚偉指出，德州與AI相關投資多集中在組裝，相關供應鏈尚未真正進駐，因此TEEMA布局很可能從供應鏈開始。他希望將TEEMA打造成第三代科學園區，新竹為第一代、台南為第二代，德州希望發展成具備完整生態系及供應鏈的園區。

緯創甫於7月在德州達拉斯近郊沃斯堡（Fort Worth），為該公司D1工廠舉行開幕典禮，這是緯創在美國的第一座製造據點，緯創總經理暨執行長林建勳之前表示，規劃中規模更大的D2廠，原則上可於2027年運作；若後續訂單狀況良好，也可能評估D3廠。

緯穎位在德州艾爾帕索地區索科羅市（Socorro, El Paso）的新廠，也是在9月舉行開幕典禮，同時第二棟廠房預計2027年第2季投入生產。

緯穎在德州整體園區規劃涵蓋既有建物及未來擴建廠房，長期總建築面積預計超過170萬平方英尺。