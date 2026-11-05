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美期中選舉變天／AI資料中心面臨「藍色海嘯」 四大重鎮州長 主張嚴格監管

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在美國期中選舉確定出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將面臨最壞情境，資料中心重鎮俄亥俄州變天，民主黨籍的艾克頓（圖中）將擊敗共和黨候選人拉馬斯瓦米。美聯社
在美國期中選舉確定出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將面臨最壞情境，資料中心重鎮俄亥俄州變天，民主黨籍的艾克頓（圖中）將擊敗共和黨候選人拉馬斯瓦米。美聯社

在美國期中選舉確定出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將面臨最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管資料中心的民主黨人拿下，成為Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。

本屆州長與州議會選舉之所以大幅牽動資料中心建設，主因州長、州議會和公用事業監管委員會，掌握資料中心選址、建設許可和供電等關鍵決策，對AI投資的影響可能比國會席次變化更直接。

根據彭博資訊統計，美國已規劃的資料中心建案容量約303百萬瓩（GW），近90%都位於舉行選舉的州，以德州的27%占比最高，富國銀行估計，喬治亞州、俄亥俄州與賓州分別占全美規劃中資料中心容量的5%-7%，但社區要求限制興建資料中心聲浪日增。

開票結果顯示，德州30多年來首度變天，由以暫停開發興建資料中心為競選主軸之一的民主黨候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa），擊敗尋求連任的共和黨州長艾波特（Greg Abbott）。

分析師推算，約13 GW的資料中心容量將立即受到選舉結果影響，若沒有州政府的環境許可，可能延誤12-18個月。

另一個資料中心重鎮俄亥俄州也變天，民主黨籍的艾克頓（Amy Acton）將擊敗共和黨候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），艾克頓也已呼籲要求資料中心開發商要先滿足一系列要求，才能動工。

在向來鼓勵發展資料中心的喬治亞州，民主黨籍的巴頓斯（Keisha Lance Bottoms），也扭轉共和黨主政20多年態勢，成為首位非裔州長，她競選時呼籲暫停新建資料中心。

民主黨籍的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）順利連任，他先前雖幫助吸引資料中心進駐，但在地方反對聲浪高張之際，已改變立場。

在此同時，民主黨的準國會議員也準備更嚴格檢視矽谷AI產業，威脅已投入數十億美元開發資料中心的Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業前景。

此時AI行情原本就面臨壓力，因市場對大型雲端業者、OpenAI、Anthropic等業者的資料中心支出回報的憂慮加劇。

海嘯 德州 Meta

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