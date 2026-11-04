新代擴大全球布局 蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦將陸續完工

擴大全球產能與AI技術布局！新代科技（7750）4日宣布，蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦預計自2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，隨著新據點陸續投入運作，整體產能可望提升至現有規模的2.6倍，為明年業務成長及市場需求做好準備。

值得注意的是，配合產能倍增計畫與新事業布局，新代蘇州一廠未來將轉型為機器人、機械手臂及Physical AI等新興事業的研發與生產重鎮，鎖定智慧製造與「萬台機器人」市場商機。

新代前三季合併營收209.30億元、年增103.9%，創歷史新高；而上半年稅後純益29.7億元、年增174.9%，每股稅後純益達42.53元，也超越去年全年的35.12元，獲利同步創高。

隨著AI帶動全球製造業加速轉型，從高精度加工設備、半導體相關製造，到新能源車與具身智能機器人等新興應用，市場對運動控制、CNC控制器及機械手臂的性能、精度與智慧化程度提出更高要求。

新代指出，AI正加速重塑全球製造產業，也為控制器、機械手臂及智慧製造帶來新一波成長契機。集團持續深耕核心技術，並依據不同市場與產業需求擴大全球營運布局，透過產能、技術與服務能量同步提升，掌握新一波智慧製造發展機會。

除了擴大實體產能，新代也積極將AI導入企業內部營運與研發流程，同時整合AI與CNC控制器及自動化單元的應用，將智慧感測、大數據分析與雲端知識庫導入加工現場。

對製造業客戶而言，AI與CNC控制技術的深度整合，有助於減少設備異常停機、提升加工品質與生產效率，同時降低維護成本，讓企業在面對多樣化訂單、品質要求及快速變動的市場環境時，具備更好的生產彈性與營運韌性。

隨著全球產能陸續到位，新代強調，已為下一階段成長做好充分準備。面對2027年，公司將以領先的技術實力與更完整的全球布局，掌握市場機會，持續擴大競爭優勢，力拚營運再創佳績。