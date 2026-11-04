聽新聞
0:00 / 0:00

新代擴大全球布局 蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦將陸續完工

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新代蘇州二廠預計2027年2月進行遷入，擴大產能以滿足持續增長的市場需求。新代提供
新代蘇州二廠預計2027年2月進行遷入，擴大產能以滿足持續增長的市場需求。新代提供

擴大全球產能與AI技術布局！新代科技（7750）4日宣布，蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦預計自2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，隨著新據點陸續投入運作，整體產能可望提升至現有規模的2.6倍，為明年業務成長及市場需求做好準備。

值得注意的是，配合產能倍增計畫與新事業布局，新代蘇州一廠未來將轉型為機器人、機械手臂及Physical AI等新興事業的研發與生產重鎮，鎖定智慧製造與「萬台機器人」市場商機。

新代前三季合併營收209.30億元、年增103.9%，創歷史新高；而上半年稅後純益29.7億元、年增174.9%，每股稅後純益達42.53元，也超越去年全年的35.12元，獲利同步創高。

隨著AI帶動全球製造業加速轉型，從高精度加工設備、半導體相關製造，到新能源車與具身智能機器人等新興應用，市場對運動控制、CNC控制器及機械手臂的性能、精度與智慧化程度提出更高要求。

新代指出，AI正加速重塑全球製造產業，也為控制器、機械手臂及智慧製造帶來新一波成長契機。集團持續深耕核心技術，並依據不同市場與產業需求擴大全球營運布局，透過產能、技術與服務能量同步提升，掌握新一波智慧製造發展機會。

除了擴大實體產能，新代也積極將AI導入企業內部營運與研發流程，同時整合AI與CNC控制器及自動化單元的應用，將智慧感測、大數據分析與雲端知識庫導入加工現場。

對製造業客戶而言，AI與CNC控制技術的深度整合，有助於減少設備異常停機、提升加工品質與生產效率，同時降低維護成本，讓企業在面對多樣化訂單、品質要求及快速變動的市場環境時，具備更好的生產彈性與營運韌性。

隨著全球產能陸續到位，新代強調，已為下一階段成長做好充分準備。面對2027年，公司將以領先的技術實力與更完整的全球布局，掌握市場機會，持續擴大競爭優勢，力拚營運再創佳績。

印度 馬來西亞 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新代科技蘇州、馬來西亞及印度新廠陸續完工與搬遷 預計明年產能翻倍

新代擴中國、馬來西亞及印度新廠 產能估增2.6倍

新代聚焦 AI 整合深化產學合作 預計招募百名新血

矽格營收／10月21億元再創高AI、矽光子雙引擎催動2027年成長

相關新聞

美國國會變天恐讓AI投資放緩？ 兩大智庫學者這樣看

美國期中選舉改寫國會政治版圖。國內兩大智庫學者認為，民主、共和兩黨在對抗中國大陸立場上具有高度共識，短期對外經貿政策應不會出現重大轉向；至於美國人工智慧（AI）基礎建設及資本支出是否放緩，仍有待觀察。

蘋果財測有壓 CEO示警記憶體明年還會漲

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

新代擴大全球布局 蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦將陸續完工

擴大全球產能與AI技術布局！新代科技（7750）4日宣布，蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦預計自2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，隨著新據點陸續投入運作，整體產能可望提升至現有規模的2.6倍，為明年業務成長及市場需求做好準備。

歐特明亮相ROBOTWORLD 2026 攜手聰泰科技展現機器人視覺技術實力

視覺AI領導廠商歐特明電子（2256），於4日登場的「韓國ROBOTWORLD 2026」，展示先進機器人視覺技術，主打與indie共同開發的3D雙目立體視覺相機模組，結合次微秒(

AI伺服器出貨潮加持 捷迅第4季營運續旺

貨運承攬業者捷迅（2643）第4季營運動能延續，受惠AI伺服器周邊設備產品出貨需求暢旺，加上近期颱風影響航班調度、貨機運能縮減，帶動空運運價走揚。總經理孫鋼銀4日表示，10月空運表現亮眼，目前訂單能見度已看到11月底，預期營運能一路旺到明年首季。

聯發科AI ASIC布局再補強 延攬英特爾37年封裝大將Navid Shahriari

聯發科（2454）積極搶攻AI資料中心ASIC商機，繼今年延攬有「CoWoS之父」之稱的台積電前研發副總經理余振華擔任顧問後，再宣布延攬擁有37年半導體設計工程、先進封裝及資料中心實戰經驗的英特爾前高階主管Navid Shahriari，預計11月9日正式加入聯發科，擔任資深副總經理。兩大先進封裝重量級人物先後加入，凸顯聯發科正積極補強AI ASIC從晶片設計、先進製程到封裝測試及量產整合的完整戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。