歐特明亮相ROBOTWORLD 2026 攜手聰泰科技展現機器人視覺技術實力

視覺AI領導廠商歐特明電子（2256），於4日登場的「韓國ROBOTWORLD 2026」，展示先進機器人視覺技術，主打與indie共同開發的3D雙目立體視覺相機模組，結合次微秒(<1 µs)硬體級全域快門同步與影像品質調校技術，提供精準的深度感知能力。

這也是歐特明首度參加在韓國KINTEX國際展覽中心舉行的「韓國ROBOTWORLD 2026」展覽，展現全力搶攻韓國與亞洲機器人巿場的企圖心。

歐特明同時攜手聰泰科技聯合展示GMSL2™-to-HSB(NVIDIA Holoscan Sensor Bridge)視覺整合技術，訴求透過GMSL2™相機模組與 NVIDIA Jetson Thor運算平台的連接，展現高速影像傳輸與系統整合能力，可滿足戶外自主機器人、四足機器人及無人載具等多元應用需求。

歐特明與indie共同開發的3D雙目立體視覺相機模組，搭載indie's iND880影像訊號處理器(ISP)，透過次微秒(<1 µs)硬體級全域快門同步技術，確保左右相機的曝光時間高度同步，並結合相機模組的影像品質調校功能，提供一致的雙目影像品質，提升戶外動態環境下的深度感知可靠性。

產品提供60 mm與120 mm兩種雙目基線距離配置，其中60 mm版本適用於人形機器人及 VR遠端操控；120 mm版本則具備可達20公尺的精準深度感知能力，適用於戶外自主機器人及各類無人載具。

除了雙目立體視覺相機之外，歐特明亦展出全系列1MP至8MP車規級GMSL2™相機模組，以及NVIDIA Jetson開發套件與GMSL2™ Repeater。

其中，NVIDIA Jetson開發套件提供GMSL2™ 相機連接與影像擷取功能，協助機器人開發商與系統整合商縮短產品開發時程；GMSL2™ Repeater 則可將高速影像訊號傳輸距離延伸至30公尺以上，並具備低延遲及IP69K防護設計，滿足戶外機器人與無人載具在長距離影像傳輸及嚴苛環境下的應用需求。

在合作展示方面，歐特明與聰泰科技聯合展示 GMSL2™-to-HSB介面轉換技術，將歐特明的GMSL2™相機模組，連接至聰泰科技搭載 NVIDIA Jetson Thor的AI運算平台。

此架構結合GMSL2™高速、低延遲的影像傳輸特性與HSB超低延遲的資料串流技術，有助於簡化感測器融合與資料傳輸流程，滿足機器人對高解析度影像傳輸與即時視覺感知的需求，支援自主機器人及無人載具等應用。

歐特明表示，隨著自主機器人與無人載具的戶外應用領域持續拓展，公司積極與合作夥伴推動先進視覺感知技術發展，提供全方位的機器人與無人載具視覺解決方案，全力拓展亞洲等國際市場。

歐特明展示3D雙目立體視覺相機，並與聰泰科技展示GMSL2™-to-HSB 技術。歐特明提供