AI伺服器出貨潮加持 捷迅第4季營運續旺

貨運承攬業者捷迅（2643）第4季營運動能延續，受惠AI伺服器周邊設備產品出貨需求暢旺，加上近期颱風影響航班調度、貨機運能縮減，帶動空運運價走揚。總經理孫鋼銀4日表示，10月空運表現亮眼，目前訂單能見度已看到11月底，預期營運能一路旺到明年首季。

捷迅指出，近期桃園機場受颱風及連假影響，進口貨物堆積，連帶延長出口貨物打盤作業時間，加上航班取消，造成艙位供給吃緊。目前一般空運每公斤約220至250元，若客戶有急件需求、須優先取得艙位，報價已提高至260至280元，部分甚至喊到300元以上。

此外，航空燃油附加費也持續調漲，11月16日起預計由每公斤調高至79元，為今年第五漲。東南亞市場方面，受惠新加坡、馬來西亞電算中心設備大量進貨，急貨運價亦有突破每公斤100元的情況，顯示AI及資料中心相關貨運需求持續擴大。

海運方面，捷迅表示，近期業務呈現價量齊揚，亞洲近洋航線需求尤其突出，印尼、馬來西亞等東南亞市場持續成長，遠洋航線則以亞洲至美國運價相對有撐，亞洲至歐洲運價因供需調整而回落。

捷迅日前公布第3季財報，第3季營收22.9億元，季增17.2%，年增6%，每股純益（EPS）3.52元，創近三年單季EPS新高；累計前三季稅後純益2.2億元，年增37.5%，EPS達6.31元，已超越2025年全年EPS 6.3元。

捷迅第3季受惠高科技客戶拉貨、東南亞新據點拓展，以及北美達拉斯機場自建倉儲效益顯現，三大動能帶動營運成長。展望後市，孫鋼銀表示，雖然12月下半月空運需求可能轉弱，但第4季整體表現仍看好；明年上半年隨大陸輸美貨載復甦，航空貨運市場可望延續成長動能。