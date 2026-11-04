台灣企業AI部署速度領先全球！鄧白氏企業AI動能指數第4季出爐

全球商業數據商美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今日公布2026年第4季「台灣企業AI動能指數」調查結果。台灣企業AI動能指數為57，雖較第3季的60及第2季高點72回落，仍維持在50以上的擴張區間，顯示企業AI投入與應用動能持續為正。值得注意的是台灣企業AI部署速度領先全球，78%的受訪企業已跨越規劃或試行階段，高於全球的64%；在投資效益方面，27%的台灣企業已取得廣泛或顯著的AI投資回報，與全球28%相近。

台灣企業雖快速將AI推進至生產與營運環境，部署規模尚未全面轉化為投資回報，資料準備度也成為影響價值實現的關鍵。AI風險緩解指數（47）與技術完備度指數（49）則落入收縮區間，反映企業下一階段仍需強化治理、技術架構與長期管理能力。

近八成企業跨越規劃試行階段 AI導入持續朝規模化與營運化推進

調查發現，台灣僅1%的受訪企業尚未展開任何AI相關計畫，21%的企業仍處於規劃或試行階段；40%已進入規模化導入，29%已將AI整合至多項核心業務流程，9%的企業則採用代理式AI（Agentic AI）工作流程。進一步觀察AI成熟度，全球64%的受訪企業已跨越規劃或試行階段，台灣則達78%；其中38%的台灣企業已進入營運化或代理式AI工作流程，高於全球的27%，顯示部分企業正將AI從單點應用拓展至核心業務與日常營運。

資料準備度則是提升AI投資效益的關鍵。調查顯示，目前僅約9%的台灣受訪企業表示企業資料已完全準備就緒，57%仍處於部分就緒、低度就緒或尚未就緒；企業資料準備度指數亦由第2季的70降至本季62。同期，AI投資回報指數由63降至51，反映企業在擴大AI應用之際，資料基礎與價值實現仍有提升空間。

進一步觀察，企業資料已完全準備就緒的台灣受訪企業中，77%已取得廣泛或顯著的AI投資回報；資料僅部分就緒者則為13%，凸顯資料準備度與AI投資效益之間的關聯。

從亞洲市場來看，台灣與南韓的AI部署皆已進入較成熟階段。台灣有27%的受訪企業取得廣泛或顯著的AI投資回報，南韓則為44%。

本季投資意願指數為67，預期投資額指數維持72；另有54%的受訪企業認為，AI很可能或非常可能在下一季帶來新產品、新服務、商業模式創新或營運改善。企業對AI價值仍抱持正向期待，投資決策則更重視實際效益。

風險緩解與技術完備度落入收縮 治理能力成AI規模化關鍵

第4季台灣企業AI風險緩解指數（47）與AI技術完備度指數（49）雙雙落入收縮區間。約33%的台灣受訪企業對識別、監控及降低AI風險具有較強或高度信心，與全球約34%相近；但約38%表示信心偏低或有限，高於全球約21%，反映AI風險管理仍有強化空間。技術架構同樣存在落差。約27%的台灣受訪企業採用第三方平台或現代化雲端原生架構，全球則約43%。

整體而言，台灣企業AI動能仍處於擴張區間，但競爭優勢正從「廣泛部署」轉向「創造實際回報」。鄧白氏指出，企業若要持續擴大AI效益，需以可信任、可連結且適合AI使用的商業資料為基礎，並搭配穩健的技術架構與治理機制，將既有AI部署轉化為可持續、可規模化的商業價值。

鄧白氏AI動能指數為一項季度性全球調查，涵蓋32個國家、超過1萬家企業，追蹤企業AI採用、投資、導入階段與商業成果的長期趨勢；台灣調查結果為該研究在地化延伸的一部分。