中華電：5G滲透率近5成、網路韌性業務穩健成長

中華電信第3季營收、淨利及每股盈餘皆超越財測高標，中華電表示，5G滲透率近50%，第3季ICT新簽訂單金額年成長84%，網路韌性業務穩健成長，受惠海纜挹注，國際電路營收年增33%，累計前3季，已取得衛星相關合約金額逾新台幣2.5億元。

中華電信今天舉行法人說明會，第3季合併營收新台幣675.9億元，年增16.7%；營業淨利153.8億元，增加27.1%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）256.6億元，增加16.1%；歸屬於母公司業主淨利122.2億元，增加29.5%；每股盈餘1.57元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

中華電董事長簡志誠表示，第3季營運創2009年以來同期新高，ICT營收也創2021年以來同期新高，加上資產價值活化的一次性獲利貢獻，挹注整體營運表現，全年有信心達成全年財測目標。

中華電總經理林榮賜指出，核心電信業務持續站穩台灣行動及固網寬頻市場地位，是第3季優異表現的重要推手。其中，智慧型手機用戶5G滲透率近50%及漫遊收入成長帶動下，行動服務營收年增達2.9%。固網寬頻則隨高速服務需求持續提升，1 Gbps以上用戶數年增52%。

林榮賜進一步表示，企業客戶事業群持續扮演重要成長引擎，集團ICT營收年增19%，第3季ICT新簽訂單金額更較去年同期大幅成長84%，展現強勁業務動能。此外，網路韌性業務持續穩健成長。受惠於海纜系統挹注，國際電路營收較去年同期成長33%；衛星相關營收年增9.8%，且累計至第3季，已取得衛星相關合約金額逾新台幣2.5億元。

展望未來，林榮賜補充，將加速推進AI策略，持續拓展消費及企業市場。透過深化與Google的合作，進一步擴大AI消費服務；另以子公司中華創智的生成式AI治理及AgentHub服務，及新成立的中華曜智，進一步強化在企業AI及智慧城市應用的布局。