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2026臺灣周：資安韌性與戰略圓滿落幕 逾200位金融高階主管參與

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026 臺灣週「資安韌性與戰略活動」（左起）群益金鼎證券資安長吳允文、英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪、金管會副主委莊琇媛、金管會資訊服務處處長林裕泰、中國信託商銀資安長吳佑文、元大人壽資安長林承忠）。圖／臺灣證券交易所提供
2026 臺灣週「資安韌性與戰略活動」（左起）群益金鼎證券資安長吳允文、英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪、金管會副主委莊琇媛、金管會資訊服務處處長林裕泰、中國信託商銀資安長吳佑文、元大人壽資安長林承忠）。圖／臺灣證券交易所提供

2026臺灣週「資安韌性戰略」活動於11月4日假台北漢來大飯店圓滿落幕。這次活動由金融監督管理委員會、臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及集中保管結算所共同舉辦，以金管會「金融資安韌性發展藍圖」為主軸。吸引逾200位金融業高階主管報名參與，聚焦探討資安韌性發展與新興AI威脅因應策略，充分展現金融界對強化營運穩定與資安防護的高度重視。

金管會副主委莊琇媛開場致詞時指出，金融服務的安全與穩定攸關社會大眾對金融體系的信任，近期國內外金融業發生數起資安事件，凸顯金融機構除防範外部網路攻擊外，亦應重視內部系統管理及事件應變能力。資安韌性的核心不僅在於防止事件發生，更在於異常發生時，能否及早偵測、迅速應變、有效控制影響範圍並恢復關鍵服務，以保障客戶權益。

面對快速變化的資安環境，莊琇媛特別對金融機構提出三大期許：

一、應將資安納入董事會及高階管理階層的治理範疇，董事會與管理階層必須清楚掌握機構關鍵資產、重要服務、風險承受度、復原目標，應配置相應的人力、資源與預算。

二、應該以假設遭到入侵、假設系統發生異常的思維，重新檢視各項防線，不只要防止攻擊進入，還要建立多層次偵測、隔離、應變與復原機制，並透過定期測試，重大情境演練，提早發現問題。

三、應該跨越單一機構、單一產業的界線，建立金融業共同防禦模式，透過持續強化情資分享、事件通報、跨業演練、公私協力，避免單一事件擴大成系統性風險。

首場專題演講由金管會資訊服務處處長林裕泰主講。以近期重大資安事件及AI新興攻擊趨勢為切入點，分析AI技術加速漏洞發現、擴大攻擊範圍及改變傳統攻擊模式，對金融業資安防護帶來的挑戰，提出結合「金融資安韌性發展藍圖」相關推動措施，透過資安左移、零信任架構（ZTA）、強化資安監控、後量子密碼（PQC）遷移準備、防禦性AI、供應鏈安全、資安情資協同防禦、資安攻防演訓及多層次備援等關鍵措施，確保關鍵服務可用性。全面迎戰AI攻擊及各式資安威脅。

此外，林裕泰亦秉持「審慎創新」原則，針對「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」及「金融業運用代理AI安全諮詢文件」進行說明，分享金融業因應AI攻擊及導入代理AI安全治理重點，並提醒與會者應「觀念翻轉，將代理AI視為『非人類員工』」，透過完善風險管理與跨機構協作提升整體韌性。

第二場專題演講由英國標準協會（BSI）東北亞區董事總經理謝君豪主講「全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐」。謝君豪以全球關注的十大風險破題，指出氣候、資安與法規為當前最關鍵的風險議題；而營運、人才與供應鏈管理則是企業因應衝擊的核心能力。針對國際間AI技術演進衍生風險，強調AI治理應掌握五大核心原則：「看得見」（掌握AI全貌）、「分得出」（風險分級）、「管得住」（權限與人工介入）、「說得清」（透明可解釋）與「撐得住」（留痕、驗證與問責），並可整合資訊安全、隱私保護、資料治理及營運持續管理機制，全面強化企業數位信任。

活動壓軸為「資安韌性與發展」專題座談，由林裕泰擔任主持人，與談陣容包括BSI東北亞區董事總經理謝君豪、中國信託商業銀行資安長吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文及元大人壽資安長林承忠，與會專家就實作「金融資安韌性發展藍圖」的挑戰與克服經驗、前沿AI攻擊威脅、代理AI安全治理等關鍵議題進行深度交流。這次活動成功深化業界對資安政策與趨勢之共識，為持續精進金融體系防禦與應變能力、穩健金融市場發展奠定堅實基礎。

韌性 資安 戰略

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