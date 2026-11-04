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聯發科AI ASIC布局再補強 延攬英特爾37年封裝大將Navid Shahriari

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
聯發科延攬英特爾前高階主管Navid Shahriari，預計11月9日正式加入聯發科，擔任資深副總經理。圖／取自Linkedin
聯發科延攬英特爾前高階主管Navid Shahriari，預計11月9日正式加入聯發科，擔任資深副總經理。圖／取自Linkedin

聯發科（2454）積極搶攻AI資料中心ASIC商機，繼今年延攬有「CoWoS之父」之稱的台積電前研發副總經理余振華擔任顧問後，再宣布延攬擁有37年半導體設計工程、先進封裝及資料中心實戰經驗的英特爾前高階主管Navid Shahriari，預計11月9日正式加入聯發科，擔任資深副總經理。兩大先進封裝重量級人物先後加入，凸顯聯發科正積極補強AI ASIC從晶片設計、先進製程到封裝測試及量產整合的完整戰力。

Navid Shahriari在英特爾服務長達37年，曾擔任英特爾執行副總裁，負責先進封裝技術與製造等重要業務，熟悉EMIB、Foveros等異質整合封裝技術，並具備資料中心晶片、產品工程、測試及量產管理經驗。今年6月自英特爾退休後，隨即獲聯發科延攬，成為聯發科擴大AI資料中心業務的重要技術戰將。

根據聯發科規畫，Shahriari加入後，將負責先進製程暨良率平台、設計技術協同優化（DTCO）、先進測試與封裝，以及品質可靠性等業務，並深化與台積電等重要供應鏈夥伴的合作。

值得注意的是，聯發科今年先延攬台積電前研發副總余振華擔任顧問，如今再引進英特爾先進封裝大將，兩人分別具備台積電CoWoS及英特爾EMIB、Foveros技術背景，形成互補。前者可望協助前瞻封裝技術與策略布局，後者則強化工程整合、良率改善及量產管理能力，為聯發科搶攻大型雲端業者客製化AI晶片市場增添競爭優勢。

隨著AI ASIC晶片規模持續擴大，先進封裝已不再只是晶片製造的後段製程，而是攸關運算效能、HBM高頻寬記憶體整合、散熱能力及量產成本的核心技術。尤其CoWoS產能吃緊，如何有效整合不同封裝平台、提高良率並確保交貨時程，已成為AI晶片供應商的重要競爭門檻。

聯發科先前已將2026年資料中心業務營收目標提高至20億美元，並積極擴大與全球雲端服務供應商合作。此次延攬Shahriari，顯示聯發科不再只著重晶片設計能力，而是進一步建立涵蓋先進製程、封裝、測試與供應鏈管理的完整技術體系。

業界認為，聯發科接連延攬台積電與英特爾先進封裝重量級人才，不僅有助於強化與台積電的技術合作，也反映AI ASIC競爭已從單純的晶片設計，延伸至先進封裝與系統級整合能力，成為聯發科下一階段成長的重要布局。

英特爾 聯發科 布局

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