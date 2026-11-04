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美選後投資主軸 凱基銀：政策角力恐升溫AI監管議題成產業新變數

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

美國期中選舉結果逐步明朗，民主黨選情優於預期，總統川普也立即表態願與民主黨合作，消弭選舉爭議的極端情境發生，市場焦點也從選舉結果轉向政策與產業影響。凱基銀行財富管理處4日表示，在重大立法仍受行政權制衡下，未來華府政策角力可能升溫，留意川普是否更傾向轉移焦點，加大國際事務的參與。此外，AI監管、反壟斷及資料中心等議題，也將成為科技產業新變數。

凱基銀行財富管理處分析，在股市方面，選舉效應雖可能放大科技股短期波動，但不致改變AI長期發展趨勢，畢竟AI是國力的象徵，無論民主或共和兩黨都不會坐視其他強權超車的可能。在配置上可聚焦獲利穩健、監管曝險較低的科技龍頭，並搭配醫療保健、消費及電力相關公用事業等防禦型類股，提升投資組合的韌性。

債市方面，受惠財政擴張預期降溫，10年期美債殖利率已回落至4.9%附近；在殖利率仍處相對高檔下，可分批布局中長天期投資等級債，掌握收益機會。美元短線則偏弱整理，預估美元指數在100至103區間震盪。

整體而言，選後投資主軸正從「押注選舉」轉向掌握基本面與資產配置，透過股債均衡與產業分散，更有機會在波動中掌握下一階段契機。

凱基銀 凱基 反壟斷

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