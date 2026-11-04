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聯發科延攬英特爾老將...掌先進製程與封裝大任 深化台積電合作

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）加速擴大AI資料中心布局，高階人才延攬再有大動作，4日宣布，延攬擁有37年半導體製造、設計工程及先進封裝資歷的英特爾（Intel）前執行副總裁Navid Shahriari，將於11月9日正式加入，擔任資深副總經理，統籌先進製程、良率優化及先進封裝等關鍵業務。

業界分析，AI特殊應用晶片（ASIC）朝更先進製程及複雜封裝架構發展，聯發科藉由引進具備國際半導體大廠製造實戰經驗的高階主管，進一步強化與台積電等重要供應鏈夥伴的技術協作，為資料中心業務擴張預作準備。

據了解，Navid Shahriari在英特爾服務長達37年，歷練橫跨半導體設計工程、製造、測試及先進封裝等領域，曾擔任英特爾執行副總裁，負責晶圓代工體系先進封裝與測試相關業務，對半導體先進製程技術、製造良率提升及量產管理具有深厚經驗，並熟悉資料中心晶片從設計到製造的完整開發流程。

業界透露，Navid Shahriari過去在英特爾期間，深度參與先進封裝及測試技術發展，對異質整合、高效能運算晶片的製造挑戰具有實務經驗，此次轉戰聯發科，也凸顯隨著AI晶片複雜度持續提升，IC設計業者對於具備先進製造與跨供應鏈整合能力的人才需求日益殷切。

聯發科表示，Navid Shahriari加入後將直接向總經理暨營運長報告，負責領導先進製程暨良率平台、設計技術協同優化（DTCO）、先進測試與封裝，以及品質暨可靠性等團隊，協助公司持續提升AI及高速運算產品的技術競爭力。

法人指出，相較於傳統IC設計，資料中心AI晶片涉及更複雜的製程選擇、晶粒整合及封裝測試，對晶圓代工與設計端的協同要求更高。Navid Shahriari兼具製造與先進封裝經驗，未來可望在設計與量產之間扮演重要橋梁，協助聯發科強化先進製程導入、良率改善及產品量產效率。

英特爾 聯發科 先進製程

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