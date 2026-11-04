IEK：AI推升台灣電子零組件與顯示器產值2027年達3.63兆元

由工研院主辦的「眺望2027產業發展趨勢研討會」4日下午於台大醫院國際會議中心舉行「電子零組件」場次，聚焦AI基礎建設帶動下，台灣顯示器、PCB、資料中心電力、散熱與被動元件等產業的發展趨勢與商機。

IEKView：AI推升台灣電子零組件與顯示器產值2027年達3.63兆元，基礎設施升級創造新商機

工研院產科國際所電子零組件研究部經理張淵菘，在「眺望2027產業發展趨勢研討會」電子零組件專題場次的開場演講中指出，AI持續成為全球電子產業最重要的成長動能，也為台灣電子零組件產業注入強勁需求。預估2026年台灣電子零組件與顯示器產業合計產值將達3.06兆元，年增22.7%；2027年可望進一步攀升至新台幣3.63兆元，年增18.8%。其中，PCB、散熱模組與被動元件等產業受惠於AI伺服器及資料中心基礎建設投資，成長表現尤為突出，成為推升整體產值的主要動力。

展望2027年，AI仍將是電子零組件產業最重要的成長主軸，但值得關注的焦點已不再只是AI晶片與伺服器出貨量。隨著AI算力持續提升，系統規模擴大、機櫃功率密度攀升與資料傳輸速度加快，電力供應、散熱、高速互連及關鍵材料等環節面臨新的技術挑戰，也帶動相關零組件朝更高性能與更高附加價值發展。AI算力越強，支撐運算系統的技術門檻也越高，這些挑戰正逐步轉化為電子零組件產業的新成長機會。

台灣顯示器產業2027年重返成長，車載顯示與跨域布局成轉型關鍵

全球顯示產業面臨終端需求疲弱與市場競爭加劇，台灣面板廠正積極尋求傳統面板製造之外的新成長動能。工研院產科國際所分析師張宏毅預估，2026年台灣顯示器產業產值為7,603億元，年減2.9%；2027年則有望恢復成長，產值達新台幣7,749億元，年增約1.9%。面對既有市場成長空間受限，車載顯示、系統整合與半導體先進封裝等新興業務，正成為台灣面板廠提升產品附加價值、布局下一階段成長的重要方向。

隨著智慧座艙朝大型化、多螢幕及整合式人機介面發展，車載顯示的競爭已不再侷限於面板規格與製造成本，而是逐步延伸至顯示模組、電子系統及座艙整合能力。台灣面板廠近年積極拓展車用事業，並由Tier 2零組件供應朝Tier 1系統供應角色邁進，藉此提高產品附加價值、擴大車用業務規模，並深化與國際車廠及其供應鏈的合作關係。

另一方面，台灣面板廠也運用既有的大面積製程、精密加工及異質整合等技術基礎，跨足半導體先進封裝等新興領域。雖然相關業務目前對整體營收的貢獻仍相對有限，但已反映業者試圖降低對傳統面板市場的依賴，並將既有製造能力延伸至其他產業的策略方向。整體而言，台灣顯示產業正從過去追求產能規模與出貨成長，逐步轉向以系統整合、技術延伸及跨域應用創造新價值。未來能否將既有技術優勢轉化為新事業的實質營收與獲利貢獻，將是觀察面板廠轉型成效的重要指標。