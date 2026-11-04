前瞻資安探索會議 林宜敬：台灣推3項防護策略因應威脅

2026前瞻資安探索會議今天登場，聚焦AI時代的新資安議題。數發部長林宜敬表示，因應日益複雜的資安威脅，台灣推動3項防護策略，包括運用AI強化資安防禦、建立涵蓋半導體產業鏈的資安防護機制，以及減少不必要的網路連線，降低潛在攻擊面。

數發部資安署發布新聞稿表示，今、明2天在台北舉辦前瞻資安探索會議（Advanced CybersecurityExploration Conference, ACE），以「AI時代的新資安：國家策略、資安治理到供應鏈安全」為主題，邀集美國、加拿大、日本、英國及友邦巴拉圭等國政府代表與資安專家，共同探討AI時代的國家資安戰略、關鍵基礎設施防護與供應鏈安全等議題。

林宜敬於專講時指出，台灣政府網路每日平均遭受約280萬次入侵嘗試，隨著AI技術加速發展，網路攻擊更趨自動化與規模化，對國家安全及關鍵基礎設施帶來新的挑戰。

林宜敬表示，為因應日益複雜的資安威脅，台灣積極推動3項防護策略，包括運用AI強化資安防禦、建立涵蓋半導體產業鏈的資安防護機制，以及減少不必要的網路連線，降低潛在攻擊面。

林宜敬強調，台灣長期面對高度密集的網路攻擊，不僅累積豐富的威脅偵測與應變經驗，也持續發展資安技術與產業能量，期盼與國際民主夥伴分享台灣實務經驗，成為國際合作的重要助力，共同提升數位韌性。

巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo EmigdioVillate Samaniego）透過預錄影片致詞指出，AI技術已從單純執行人類指令，逐漸轉向參與決策，如何確保AI系統符合民主價值、具備可信賴的來源及透明的治理機制，已是各國共同面臨的重要課題。

比亞德表示，巴拉圭將持續以民主、人權及自主選擇等共同價值為基礎，深化與台灣的數位合作，並期盼將雙方深厚友誼轉化為具體行動。

關鍵基礎設施防護方面，資安署指出，會中邀請美國環境保護署、美國網路安全暨基礎設施安全局，以及台灣的國家資通安全研究院、政府機關與產業界專家，分享風險管理、資安事件應變及跨部門協作等方面經驗，強化關鍵基礎設施面對網路攻擊時的防護與應變能力，確保重要公共服務得以持續運作，維護社會正常運作及民眾生活安全。

供應鏈安全方面，資安署說明，會議邀集美國、英國、愛沙尼亞、歐盟及台灣政府與產業代表，從國際資安法規、資安標準、企業風險管理及產業實務等面向，探討如何建立可信賴的供應鏈安全機制，期盼透過國際政策及產業經驗交流，協助企業將資安要求融入日常營運與供應鏈管理，提升整體產業的安全與韌性。

資安署表示，將持續汲取國際資安治理經驗，深化跨國資安情資分享及公私協力，並將會議交流成果作為精進台灣資安政策與防護機制的參考，強化關鍵基礎設施及產業供應鏈韌性，與國際夥伴共同因應新興資安威脅。