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美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

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美國國會變天恐讓AI投資放緩？ 兩大智庫學者這樣看

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
美國期中選舉改寫國會政治版圖。法新社
美國期中選舉改寫國會政治版圖。法新社

美國期中選舉改寫國會政治版圖。國內兩大智庫學者認為，民主、共和兩黨在對抗中國大陸立場上具有高度共識，短期對外經貿政策應不會出現重大轉向；至於美國人工智慧（AI）基礎建設及資本支出是否放緩，仍有待觀察。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，共和黨失去國會多數，使川普政府面臨更大制衡，但「跛腳」效應主要反映在移民、預算及基礎建設等內政議題，對外交與貿易政策影響相對有限。期中選舉雖改變美國政治生態，卻未必改變川普的政策思維與施政方向。

對於台美經貿關係，劉大年指出，企業面臨的最大問題不只是關稅稅率高低，更是美國政策不確定性過高，難以規劃投資及營運布局。台灣最關切的301及232關稅，無論最終稅率如何，都應儘速明確化，讓企業有所依循；選後能否加速公布關稅決策，仍取決於川普的政策判斷。

至於民主黨是否可能加強AI監管，進而影響美國AI基礎建設及資本支出，劉大年指出，AI資料中心涉及美國內政與預算分配，未來的確可能因兩黨立場不同而受到影響，間接牽動台灣AI伺服器等供應鏈商機，但現階段認定相關建設將放緩，仍言之過早。

台經院產經資料庫總監劉佩真也認為，美國為維持AI競爭優勢，仍有加速技術商業化的需求。若過度監管衍生負面影響，相關政策也可能修正。相關監管措施能否落實，以及對企業投資決策的影響仍待觀察。

劉佩真分析，期中選舉後，兩黨在內政議題上的分歧可能增加，但對外仍維持抗中路線。尤其AI已成為美國爭奪全球科技霸權的重要一環，為維持對中國大陸的競爭優勢，美國勢必持續推動AI發展。

至於關稅政策，劉佩真認為，兩黨對抗中具有高度共識，因此期中選舉對現階段台美貿易談判及整體關稅架構影響有限。若要明顯調整關稅政策，或改善與盟友的經貿關係，恐怕仍須等到下一次總統大選，甚至政黨輪替後，才較有可能。

劉大年建議，台灣應把握美國國會政治版圖改變的契機，積極拓展對美關係，加強與新任議員及地方政府聯繫，透過國會外交與地方合作，爭取更多支持，為未來台美經貿及外交關係創造有利條件。

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