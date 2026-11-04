新代科技蘇州、馬來西亞及印度新廠陸續完工與搬遷 預計明年產能翻倍

因應新能源車、具身智能機器人與智慧製造等應用持續擴大，全球智慧製造解決方案領導廠商 — 新代科技（7750）積極推進全球產能擴充與AI技術布局。公司宣布，蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦預計自2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，隨著新據點陸續投入運作，整體產能預計可望提升至現有規模的2.6倍，為明年度業務成長及市場需求做好準備。

隨著AI帶動全球製造業加速轉型，從高精度加工設備、半導體相關製造，到新能源車與具身智能機器人等新興應用，市場對運動控制、CNC控制器及機械手臂的性能、精度與智慧化程度提出更高要求。新代科技持續深耕核心技術，並依據不同市場與產業需求擴大全球營運布局，透過產能、技術與服務能量同步提升，掌握新一波智慧製造發展機會。

除了擴大實體產能，新代科技也積極將AI導入企業內部營運與研發流程，推動研發工程師與多位AI Agent (人工智慧代理) 數位員工協作。透過明確的任務分工與權限管理，由工程師負責需求定義、系統架構、專業判斷及最終驗收，AI數位員工則依據授權，分別協助程式開發、測試驗證、技術文件整理、設計建議及客戶應用等工作，完成後再交由工程師審核確認。

此一模式讓AI從單純的輔助工具，進一步成為能夠承接特定任務的數位協作夥伴，讓研發團隊在既有組織架構下，延伸更多工作執行能量，形同增加一支數位員工團隊。透過人機分工與協作，工程師得以減少重複性工作所占用的時間，將更多人力投入核心技術研究、產品創新與複雜問題解決，提升整體研發效率與組織運作效能。

在產品技術方面，新代科技積極整合AI與CNC控制器及自動化單元的應用，將智慧感測、大數據分析與雲端知識庫導入加工現場。透過蒐集主軸振動、設備溫度、切削負載及音頻等多元訊號，結合歷史加工數據與AI分析模型，協助使用者即時掌握機台運作狀態、辨識異常徵兆，並提供加工參數調整與預防性維護建議。